Chivite, tras la reunión entre Illa y Puigdemont: "Todo lo que sea diálogo lo entiendo como positivo"

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este miércoles, sobre la reunión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y Carles Puigdemont, líder de Junts, que "todo lo que sea diálogo yo lo entiendo como positivo".

En declaraciones a los medios de comunicación, María Chivite ha indicado que "el diálogo es bienvenido en democracia". "Es el mejor instrumento que tenemos y todo lo que sea diálogo yo lo entiendo como positivo", ha aseverado.

El encuentro de Illa con Puigdemont este martes en Bruselas empezó sobre las 16.15 horas y se prolongó cerca de una hora y media. Puigdemont fue el primero en abandonar el edificio sobre las 17.45, mientras que Illa lo hizo pocos minutos después.