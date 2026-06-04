Chivite transmite a las familias de los policías fallecidos "las condolencias del todo el Gobierno y toda la ciudadanía"

La presidenta de Navarra ha acudido al tanatorio San Alberto. - EDUARDO SANZ NIETO

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha acudido este mediodía al tanatorio San Alberto de Pamplona para trasladar "las condolencias de todo el Gobierno, las mías y de toda la ciudadanía navarra" a las familias de los cinco policías forales fallecidos este miércoles en un accidente de tráfico en Elgoibar.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta ha reiterado que la Policía Foral es "la institución más querida y se demuestra en estos momentos porque han sido abrumadoras las muestras de pésame, condolencias y de cariño, no solo de la ciudadanía navarra sino desde todos los puntos de España y así he querido transmitírselo a las familias".

María Chivite ha acudido al tanatorio San Alberto, una vez finalizado el pleno del Parlamento, junto al presidente de la Cámara, Unai Hualde, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Ejecutivo foral, Javier Remírez, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío.