Chivite visita la nueva farmacia del Hospital Reina Sofía de Tudela, que cuenta con el doble de superficie

Visita a la farmacia del Hospital Reina Sofía de Tudela. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, y el consejero de Salud del Ejecutivo foral, Fernando Domínguez, han visitado este lunes la nueva farmacia del Hospital Reina Sofía de Tudela. La reforma de este servicio ha supuesto una inversión de 2,1 millones de euros y permite contar con el doble de superficie y "una farmacia más moderna, segura y eficiente".

Tal y como ha destacado tras la visita la presidenta Chivite, "poder contar con un nuevo servicio de farmacia más eficiente es fundamental para el sostenimiento de un buen sistema sanitario". "Solo el año pasado esta farmacia hospitalaria dispensó casi 20 millones de euros en medicamentos. Esta reforma confirma el compromiso del Gobierno de Navarra por la modernización del Hospital Reina Sofía y, en general, por una sanidad pública de proximidad y de calidad", ha indicado, aprovechando también para agradecer "enormemente el trabajo de todos los y las profesionales de este servicio y de todo el Hospital Reina Sofía, que este año cumple 40 años".

La jefa del servicio, Natalia Alzueta, y la responsable de enfermería, Almudena Escalada, han mostrado las nuevas instalaciones, acompañadas también por la gerente del Área de Salud de Tudela, Ana Campillo, el director general de Salud, Antonio Lopez, el gerente del Servicio Navarro de Salud, Jon Guajardo, y responsables de Farmacia y la dirección del centro.

LA REFORMA

La reforma de la nueva área de Farmacia, situada en la parte trasera de la planta semi-sótano del centro, duplica la superficie de la zona que había hasta ahora, pasando de 267 a 602,33 metros cuadrados.

Entre las mejoras más destacadas, además de un mejor espacio para pacientes y profesionales, están la creación de dos consultas para atender a los pacientes externos, además de una ventanilla de dispensación directa, y la implantación de un proceso de automatización para la dispensación de fármacos (carrusel) que contribuye a reducir el espacio de almacenamiento y conseguir una gestión más eficiente en varios de los procesos relacionados con el medicamento y su trazabilidad. El objetivo es el incremento de la seguridad y organización y la mejora en la atención a los pacientes, ha informado el Gobierno foral.

La farmacia del Reina Sofía atiende una media de 50 pacientes externos al día y gestiona la medicación que se envía a las oficinas de farmacia para tratamientos personalizados. Además, gestiona y prepara la medicación que se administra en los diferentes servicios del propio hospital, destacando por su mayor volumen y complejidad la administrada en el hospital de día y a pacientes ingresados.

El número de pacientes externos de la farmacia en Tudela se va incrementando cada año registrándose en el ejercicio de 2025 un total de 2.011 (un 5,5% más que en 2024) que suponen 14.685 dispensaciones (un 2% más que el año anterior) y una media de 8 dispensaciones por paciente.

El gasto en medicamentos constituye el segundo mayor desembolso económico del presupuesto del Área de Salud de Tudela por detrás de los gastos de personal. En 2025 el área contabilizó un consumo de 19.822.591,10euro, casi un 8% más que en el año anterior, del que el 84% se destina a suministro de fármacos a pacientes no ingresados.

UN SERVICIO CENTRAL PARA TODA EL ÁREA DE SALUD

La farmacia del HRS se ocupa de gestionar todo el circuito del medicamento en el centro, desde la selección de medicamentos, la compra y el mantenimiento del inventario, la validación de las prescripciones, la preparación, la dispensación y el seguimiento del paciente.

Entre sus funciones se cuenta también la preparación de botiquines tanto para su distribución intrahospitalaria, en plantas de hospitalización, consultas y servicios, como extrahospitalaria, en los diferentes centros dependientes del área de Tudela y otros como el servicio de bomberos, ambulancias o Protección Civil.

Para favorecer la humanización de la atención farmacéutica, ha señalado el Ejecutivo, la farmacia cuenta con un sistema de telefarmacia que garantiza el envío de medicación a los centros de salud, y recientemente se ha implantado el envío a las oficinas de farmacia para pacientes que cumplan una serie de criterios relacionados con su tratamiento, patología y otros criterios sociales como la imposibilidad de desplazamientos al hospital.

Actualmente cuenta con una plantilla del formada por cuatro farmacéuticos, una supervisora, tres enfermeras, siete técnicos de farmacia, un celador y tres administrativos.