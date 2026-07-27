El ciclo 'Los 12 antes del eclipse' acerca el fenómeno astronómico del 12 de agosto a 1.379 personas

Una de las sesiones sobre el eclipse celebrada en los últimos meses. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conversaciones 'Los 12 antes del eclipse' ha reunido a 1.379 personas en las siete sesiones desarrolladas entre enero y julio en distintos puntos de Navarra, en la antesala al eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Este fenómeno astronómico excepcional será visible desde la Comunidad foral y no volverá a repetirse hasta el año 2180.

A través de este ciclo, especialistas de distintas disciplinas han analizado los eclipses desde diferentes áreas de conocimiento, ampliando la mirada más allá de la astronomía para abordar sus dimensiones históricas, culturales, sociales y científicas.

Las siete conversaciones, celebradas cada día 12 del mes en espacios como Baluarte (Pamplona), la Casa de Cultura de Peralta, la Casa de Cultura de Lodosa y el Cine Moncayo de Tudela, han construido un recorrido divulgativo para acercar a la ciudadanía el conocimiento necesario para comprender y disfrutar un acontecimiento astronómico único. El programa ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad para facilitar la participación de todos los públicos, incorporando medidas como lengua de signos, bucles magnéticos y otras acciones adaptadas tanto a las conversaciones como a las actividades complementarias desarrolladas en el marco del ciclo.

Las sesiones han abordado distintas perspectivas del fenómeno astronómico: desde la historia del último eclipse total visible en Navarra y la preparación del de 2026, con Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional, y Paola Ruiz, periodista, historiadora e investigadora de la Universidad de Navarra; hasta su relación con el arte y la comunicación científica, con la participación del astrofísico Miguel Querejeta, la historiadora del arte Inés Pérez Teresa, el periodista científico Francisco Doménech y la investigadora y divulgadora Sara Cazzoli.

También se analizó la conexión entre eclipses y cultura audiovisual junto a María Noguera, doctora en Comunicación y profesora de Historia del Cine y Crítica Cinematográfica de la Universidad de Navarra, y Nacho Chueca, productor y realizador de LIPSSYNC MEDIALAB, en una jornada celebrada en Peralta.

El ciclo ha explorado además la influencia de los eclipses en la naturaleza desde la perspectiva de la etología, con Ana Monreal Ibero, investigadora del Observatorio de Leiden, e Irene Mendoza, doctora en Biología e investigadora de la Universidad de Sevilla. Asimismo, en Lodosa se abordó la observación segura del Sol y los riesgos para la visión con el físico solar Iñaki Ugarte Urra, investigador de la División de Ciencias del Espacio del Naval Research Laboratory de Washington D.C., y la oftalmóloga Henar Heras Mulero, especialista en retina y uveítis del Hospital Universitario de Navarra.

El ciclo concluyó en Tudela con una sesión dedicada a preparar a la ciudadanía para el eclipse total de Sol del 12 de agosto, sus características y relevancia científica e histórica, con la participación de Óscar Blanco, director del Centro Astronómico de Trevinca, y Juan Nolasco, divulgador del Planetário do Porto - Centro Ciência Viva.

Además de las conversaciones, las personas asistentes al ciclo pudieron vivir anticipadamente la experiencia del eclipse gracias a una cabina de simulación, una instalación inmersiva que ha recorrido las distintas localidades donde se han desarrollado 'Los 12 antes del eclipse' y que ha permitido experimentar de forma divulgativa cómo será este fenómeno astronómico antes de su llegada el próximo 12 de agosto.

Las conversaciones, presentadas por la directora de Infraestructuras Culturales de NICDO, Paula Noia, han sido moderadas por profesionales de la divulgación, el periodismo científico y la comunicación, entre ellos Rubén León (RTVE Navarra), Antonio Martínez Ron (elDiario.es), Arnaitz Fernández (físico y divulgador científico), María Uresandi (Planetario de Pamplona), Airam Rodríguez (CSIC), Pere Estupinyà (Cadena SER y TVE) y Amaia Otazu (RNE Navarra), favoreciendo el diálogo entre los especialistas y el público.