El ciclo 'Música para Órgano en Navarra' estrena su 42ª edición combinando conciertos y vídeos inéditos

El director general de cultura, Ignacio Apezteguía, presenta la 42ª edición de Música para órgano en Navarra. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cultura del Gobierno foral ha presentado este jueves los detalles de la 42ª edición del ciclo 'Música para Órgano en Navarra'. El festival, que se desarrollará entre el 19 de septiembre y el 31 de octubre, ofrecerá ocho conciertos con entrada libre hasta completar aforo en diversas localidades de la Comunidad foral. El objetivo de este año es continuar explorando la geografía navarra a través de uno de sus rasgos patrimoniales más singulares: el sonido de sus órganos.

El ciclo ha sido presentado por el director general de Cultura -Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía; la jefa de la Sección de Programas Artísticos y Difusión del Servicio de Acción Cultural de la Dirección General de Cultura, Marisol Martínez; y José Luis Echechipía, responsable de la dirección artística del ciclo Música para Órgano en Navarra. El acto de presentación ha tenido lugar en la sala Pío Baroja del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP).

Bajo la dirección artística de José Luis Echechipía, esta edición busca profundizar en el conocimiento directo del patrimonio organístico de una manera clara y directa. Para lograrlo, la gran novedad de este año será la proyección de pequeños vídeos divulgativos en cada concierto. Estas piezas audiovisuales mostrarán los aspectos más singulares de cada instrumento, ofreciendo al público información complementaria de carácter histórico, organológico y musical.

El certamen de este año se concibe también como un homenaje a las personas, tanto organistas como cantores, que mantienen vivo este patrimonio musical durante todo el año.

UN PROGRAMA VARIADO EN OCHO ESCENARIOS MONUMENTALES

La propuesta artística de este año combina organistas que visitan Navarra por primera vez con intérpretes que ya han intervenido en otras ocasiones. El público podrá disfrutar de recitales de órgano solista, así como de agrupaciones instrumentales que integrarán flauta travesera o violín de la mano de músicos como Ana Simón, Carlos Arturo Guerra, Miriam Hontana y Daniel Oyarzábal. El repertorio ofrecido abarcará desde el Renacimiento hasta corrientes contemporáneas con autores como Philip Glass o Arvo Pärt, pasando por diversas épocas y estilos entre ambos extremos.

La vinculación entre los órganos y los espacios que los albergan es muy estrecha, ya que la acústica de los propios edificios es un elemento decisivo a la hora de configurar la idea sonora de cada instrumento. Estos espacios serán, como es habitual, varios de los enclaves más atractivos de la Comunidad foral: el Monasterio de Leyre en Yesa, la Catedral de Santa María en Tudela, las iglesias de Santo Domingo y San Nicolás en Pamplona, la iglesia de San Román en Ezcároz, el Monasterio de la Oliva en Carcastillo, la iglesia de Santa María en Tafalla y la iglesia de San Martín en Lesaka.

Se celebrará un total de 8 conciertos que comenzarán el 19 de septiembre con Carlos Fernández Bollo en el Monasterio de Leyre, a las 17.30 horas; el 25 de septiembre Ana Lucía Buzón en la catedral de Santa María de Tudela, a las 19.30; Ana Simón y Carlos Arturo Guerra estarán el 26 de septiembre en la iglesia de Santo Domingo de Pamplona, a las 19 horas; el 3 de octubre Raúl del Toro en la Iglesia de San Román de Ezcároz, a las 18 horas; el 10 de octubre Miguel Ángel Temprano en la Monasterio de la Oliva, a las 19.15; Miriam Hontana y Daniel Oyarzábal en la Iglesia de Santa María de Tafalla, a las 20.15; el 24 de octubre Susana García Lastra en la iglesia de San Martín de Lesaka, a las 19.30 horas y finalizará el 31 de octubre con el concierto de Lucie Záková en la iglesia de San Nicolás de Pamplona, a las 18 horas.

Para extender su difusión y dar a conocer esta riqueza patrimonial a toda la ciudadanía, el ciclo traspasará los muros de las iglesias. Navarra Televisión retransmitirá los conciertos durante los fines de semana del 10 y 11 de octubre, y del 7 y 8 de noviembre.