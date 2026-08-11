El ciclo 'Con los pies en las nubes' ofrece esta semana tres propuestas de circo-teatro y una de teatro

Imagen de la obrai 'Txondor plaza', que se representará en Uitzi. - FUNDACIÓN BALUARTE

PAMPLONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 7ª edición del programa 'Con los pies en las nubes / Oinak hodeietan' continuará esta semana con tres espectáculos de circo-teatro y uno de teatro en Azcona, Uitzi, el castillo de Cortes y el Monasterio de Irache. El ciclo está impulsado por el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte, con la colaboración del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y de la sociedad pública NICDO.

La entrada es libre hasta completar aforo. Las invitaciones se pueden reservar a través de la web de Fundación Baluarte, fundacionbaluarte.com.

La segunda semana del ciclo estival comenzará el jueves 13 de agosto, a las 19.30, en el exterior de la parroquia de San Martín de Azcona con 'Sinfonika Afonika', de Zirika Zirkus. Cuatro artistas que han pasado toda una vida en el conservatorio emprenden su propio camino y ofrecen un disparatado concierto de circo-teatro lleno de humor. La función, en castellano y para todos los públicos, dura 60 minutos.

El viernes 14, a las 19.00, Argimalutak presentará en Uitzi 'Txondor plaza' una pieza en euskera que mantiene viva la memoria de los carboneros mediante el teatro-circo, las técnicas circenses y los títeres. Un único intérprete imagina los últimos días de un carbonero en el bosque. El espectáculo está dirigido a todos los públicos y tiene una duración de 55 minutos.

El sábado 15 de agosto, a las 22.00, el castillo de Cortes acogerá 'Bebiendo hilos', de Verdelimonar Teatro. La obra reúne historias de humor y dolor en las que "las voces de mujeres heridas reclaman ser escuchadas y luchan por vencer el miedo", a partir de textos de Marta Sanz, Alejandro Pedregosa y Paloma Jiménez. La función, en castellano, dura 50 minutos y está recomendada para mayores de 14 años.

El domingo 16, a las 20.30, la Compañía Teatros Mágicos llevará al Monasterio de Irache 'El vendedor de jabón', un espectáculo de circo-teatro para todos los públicos. Un joven vendedor descubre durante una tormenta que sus pastillas de jabón pueden crear pompas, dando lugar a una propuesta sorprendente para pequeños y mayores. La función, en castellano, tiene una duración de 50 minutos.

54 COMPAÑÍAS Y 66 LOCALIDADES EN SIETE EDICIONES

'Con los pies en las nubes / Oinak hodeietan' propone un viaje cultural durante el mes de agosto por Navarra, en el que las artes escénicas y los espacios patrimoniales y naturales "se enriquecen mutuamente para ofrecer al público una experiencia cercana, singular y vinculada al territorio".

Uno de los objetivos prioritarios del programa es apoyar al sector profesional de las artes escénicas de Navarra, diversificar la programación cultural por el territorio y promover la visibilidad de localidades de la Comunidad foral, especialmente de pueblos pequeños y espacios en riesgo de despoblación. Para ello, el ciclo lleva espectáculos de pequeño y mediano formato a lugares no convencionales como monasterios, castillos, bosques, ermitas, iglesias, un trujal, un palacio o el exterior de un búnker.

Desde su primera edición, celebrada en agosto de 2020, el programa ha llegado a 66 localidades diferentes de Navarra. En estas siete ediciones han participado 54 compañías distintas de artes escénicas de la Comunidad Foral, cuatro de ellas por primera vez este año.