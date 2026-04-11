Cientos de personas recuerdan en Pamplona a los navarros asesinados y represaliados tras el golpe de Estado de 1936

Homenaje en Pamplona a los navarros asesinados tras el golpe de estado de 1936. - Europa Press

PAMPLONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han acompañado un año más a la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA-36) en su homenaje a las personas que fueron asesinadas y represaliadas en la Comunidad foral tras el golpe de Estado de 1936. Un acto que es, también, una conmemoración de la Segunda República como "un proyecto de convivencia que se vio truncado de forma trágica" a raíz del golpe militar.

Un acto que este año se ha dedicado especialmente a las personas que fueron represaliadas por su orientación sexual, que sufrieron "una persecución sin tregua" y que fueron "detenidos, encarcelados y vejados por considerarlos 'invertidos', encerrados en celdas distintas del resto de los presos" y "sometidos a humillaciones añadidas a su condición de reclusos".

El homenaje ha tenido lugar al mediodía junto al monolito instalado en la Vuelta del Castillo de Pamplona. Un acto, presentado por la actriz Ventura Ruiz, que ha contado con las intervenciones de Joseba Gutiérrez, vicepresidente de AFFNA-36, así como de Fermín Arellano, hijo de fusilado. La parte musical ha corrido a cargo del grupo Navarra Queer Chorus, primer coro LGTBIQ+ de la Comunidad foral.

También han participado Ion de la Riva y Ainhoa Careaga familiares de Xabier de Frutos, pamplonés nacido el 3 de julio de 1909 y primer presidente del Club Natación, quien murió en noviembre de 1936 en la Batalla de Madrid. Tras el acto se colocará un tropezón conmemorativo frente al lugar donde vivió, en la Avenida de Baja Navarra 11.

En su intervención, Joseba Gutiérrez ha recordado que este año se cumple el 20 aniversario de este acto que, ha remarcado, "no es solo un ejercicio de recuerdo" sino un homenaje hacia todas las personas que "defendieron sus ideales" y "sufrieron las consecuencias de la violencia la represión y el enfrentamiento". En un mensaje dirigido a la juventud, ha destacado que "los derechos de los que disfrutamos hoy en día no son fruto del azar" sino "del esfuerzo y del compromiso de generaciones anteriores que siguieron luchando a pesar de la feroz represión que sufrieron".

Ha advertido que "la participación ciudadana, el respeto a la pluralidad, el dialogo y la convivencia no son logros definitivos, sino tareas permanentes que hay que defender todos los días". Ha manifestado que la democracia es "una responsabilidad compartida" que "se construye cada día, en nuestras instituciones, pero también en nuestra vida cotidiana: en cómo nos relacionamos, en como escuchamos, en como respetamos a quienes piensan diferente".

Por ello, ha señalado, recordar la Segunda República no es "un gesto de nostalgia" sino "reconocer un momento en el que se intentó avanzar hacia una sociedad más democrática y, al mismo tiempo, asumir las lecciones que nos dejó su final". También un "compromiso con el presente y el futuro", con una sociedad "en la que nadie quede atrás, en la que los derechos se defiendan y se amplíen" y donde "la palabra sustituya siempre a la confrontación".

Joseba Gutiérrez ha expresado su preocupación por el escenario internacional en el que "el genocidio de Gaza continua, la guerra en Ucrania parece no tener fin y asistimos a una nueva guerra entre Israel e Iran, con el apoyo de EEUU" cuyas consecuencias "nos van a afectar a todos". "El régimen de Iran no creo que nos guste a nadie de nosotros, es un régimen sin libertades y una autentica cárcel para las mujeres, pero está claro que ellos no han provocado esta guerra, cumplieron los acuerdos nucleares que firmaron y siempre demostraron su voluntad de negociar", ha indicado.

Ha lamentado que "estamos asistiendo a una nueva era en la que la legalidad vigente y los derechos humanos, a nivel internacional, sufren una regresión sin precedentes" y ha advertido de la posibilidad de que "el orden establecido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, basado en los derechos básicos de la ciudadanía y el equilibrio entre las potencias" esté "siendo finiquitado para dar paso a un nuevo neofascismo".

En este contexto ha criticado a "una derecha española y europea que tiene que hacer equilibrios en su discurso, que no saben cómo justificar su apoyo a esa política 'Trumpiana' sin caer en la contradicción". Y ha resaltado que "lo que se nos viene encima" va a requerir de "una unidad de acción entre todas las fuerzas políticas y sociales del país", que ve en estos momentos "imposible dada la crispación permanente en la política nacional".

Por otro lado, Gutiérrez ha expresado el compromiso de AFFNA-36 de "seguir buscando y exhumando a estas personas que nos faltan para que sus familias encuentren paz y se pueda cerrar de una vez este capítulo vergonzoso de la historia". En este sentido, ha criticado a "algunas fuerzas progresistas", en referencia a PSN, EH Bildu y Geroa Bai, por su intención de resignificar el Monumento a los Caídos de Pamplona, "que fue construido para glorificar a los que tanta sangre inocente hicieron correr" y ha esperado que "rectifiquen" y apoyen su derribo.

El acto ha finalizado con una ofrenda floral por parte de los asistentes.