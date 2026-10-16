La cifra de negocios del Sector Servicios aumenta en agosto en Navarra un 7,1% interanual

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado en Navarra registra en agosto un crecimiento en términos corrientes del 7,1% respecto al mismo mes del año anterior.

De los dos grandes grupos, Comercio crece un 8,1% y Otros Servicios un 4,4%. Dentro de este último grupo experimentan un crecimiento de su cifra de negocios Hostelería (0,1%), Transporte y almacenamiento (10,9%) y Actividades administrativas y servicios auxiliares (21,7%), disminuye la cifra de negocios Actividades profesionales, científicas y técnicas (-0,6%) y permanece sin cambios Información y comunicaciones (0,0%), según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

En comparación con el mes anterior, la cifra de negocios disminuye un 10,1%. Comercio baja un 8,6% y Otros Servicios, un 14%. Dentro de este último grupo experimentan un decrecimiento de su cifra de negocios todas las ramas de actividad: Actividades administrativas y servicios auxiliares (-8,6%), Transporte y almacenamiento (-12,0%), Hostelería (-17,8%), Actividades profesionales, científicas y técnicas (-18,3%) e Información y comunicaciones (-19,0%).

En el conjunto nacional, la tasa anual del Sector Servicios se sitúa en el 6%.

El empleo en este sector en Navarra refleja un ascenso interanual del 1,2% en agosto. Por ramas de actividad, aumenta un 1,6% en Comercio y un 0,9% en Otros Servicios.

En España, el empleo en Servicios crece un 1,2% en agosto respecto al mismo mes del año anterior.