La cifra de negocios del Sector Servicios de Navarra aumenta en julio un 2,7% interanual y baja un 6,9% respecto a junio

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado en Navarra ha registrado en julio de 2026 un crecimiento, en términos corrientes, del 2,7% respecto al mismo mes del año anterior, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra.

De los dos grandes grupos, Comercio crece un 3,2% interanual y Otros Servicios un 1,7%. Dentro de este último grupo experimentan un crecimiento de su cifra de negocios: Hostelería (3,3%), Información y comunicaciones (4,3%), Transporte y almacenamiento (10,8%) y Actividades administrativas y servicios auxiliares (13,7%), mientras que disminuye la cifra de negocios Actividades profesionales, científicas y técnicas (-7,7%).

En cuanto a la evolución mensual, la cifra de negocios disminuye un 6,9% respecto al mes anterior. De los dos grandes grupos, Comercio baja un 7,7% y Otros Servicios un 4,7%.

Dentro de este último grupo experimentan un decrecimiento de su cifra de negocios: Actividades administrativas y servicios auxiliares (-2,6%), Información y comunicaciones (-5,8%), Transporte y almacenamiento (-7,1%) y Actividades profesionales, científicas y técnicas (-19,5%), mientras que aumenta la cifra de negocios de Hostelería (20,2%).

En España, la tasa anual del Sector Servicios se sitúa en el 4,8%.

Respecto a la ocupación, en Navarra el empleo en el Sector Servicios en julio refleja un ascenso interanual del 0,4%. Por ramas de actividad, el empleo en Navarra aumenta el 1,8% en Comercio y disminuye un 0,5% en Otros Servicios.

En España, el empleo en el sector Servicios crece un 1,2% en julio respecto al mismo mes del año anterior.