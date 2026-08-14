La cifra de negocios del Sector Servicios en Navarra aumenta en junio un 11% interanual

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el mes de junio de 2026, la cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado en Navarra registró un crecimiento, en términos corrientes, del 11% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

De los dos grandes grupos, Comercio crece un 11,6% y Otros Servicios un 9,4%. Dentro de este último grupo experimentan un crecimiento de su cifra de negocios todas las ramas de actividad: Actividades profesionales, científicas y técnicas (1,0%), Información y comunicaciones (2,5%), Hostelería (6,2%), Actividades administrativas y servicios auxiliares (14,1%) y Transporte y almacenamiento (15,2%).

Por su parte, la cifra de negocios aumenta un 5,8% respecto al mes anterior. De los dos grandes grupos, Comercio sube un 3,9% y Otros Servicios un 11,3%. Dentro de este último grupo experimentan un crecimiento de su cifra de negocios todas las ramas de actividad: Hostelería (4,3%), Transporte y almacenamiento (4,5%), Actividades administrativas y servicios auxiliares (10,0%), Información y comunicaciones (10,4%) y Actividades profesionales, científicas y técnicas (32,5%).

El empleo en el Sector Servicios en junio refleja un ascenso interanual del 0,8%. Por ramas de actividad, el empleo en Navarra aumenta el 1% en Comercio y un 0,7% en Otros Servicios.

En el conjunto de España, la tasa anual del Sector Servicios se sitúa en junio en el 8,8%. El empleo en el sector crece un 1,3% en junio respecto al mismo mes del año anterior.