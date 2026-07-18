La cifra de negocios del sector Servicios en Navarra aumenta en mayo un 5,4% en términos interanuales

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios del sector Servicios de Mercado en Navarra el pasado mes de mayo registró un crecimiento, en términos corrientes, del 5,4% respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Respecto al año pasado, de los dos grandes grupos, Comercio crece un 8% y Otros Servicios desciende un -1,6%. Dentro de este último grupo experimentan un decrecimiento de su cifra de negocios: Actividades profesionales, científicas y técnicas (-21,3%) y Hostelería (-1,7%), mientras que aumentan Información y comunicaciones (3,6%), Transporte y almacenamiento (6,0%) y Actividades administrativas y servicios auxiliares (11,1%).

Por sectores, según la evolución mensual, la cifra de negocios aumenta un 2,4% respecto al mes anterior. De los dos grandes grupos, Comercio sube un 1,5% y Otros Servicios un 5,3%. Dentro de este último grupo experimentan un crecimiento de su cifra de negocios todas las ramas de actividad: Transporte y almacenamiento (1,1%), Información y comunicaciones (2,3%), Actividades administrativas y servicios auxiliares (2,4%), Hostelería (9,4%) y Actividades profesionales, científicas y técnicas (16,5%).

El empleo en el sector Servicios en mayo reflejó un ascenso interanual del 0,7%. Por ramas de actividad, el empleo en Navarra aumenta el 0,6% en Comercio y un 0,8% en Otros Servicios.