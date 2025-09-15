Cinco jóvenes de Pamplona de 17 a 21 años participarán en Tenerife en la Cumbre Juvenil Antirrumores

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pamplona enviará una representación de cinco jóvenes a la Cumbre Juvenil Antirrumores que se celebrará en Granadilla de Abona, Tenerife, entre el 18 y el 21 de septiembre.

En este encuentro van a participar, además de Pamplona y Tenerife, Barcelona, Barakaldo, Bilbao, Cartagena, Castellón de la Plana, Donostia-San Sebastián, Fuenlabrada, Getxo, Manlleu y Sabadell y Tenerife. Así, en esta cumbre participarán jóvenes de 12 ciudades diferentes.

Esta iniciativa "parte de la base de que la sociedad actual y las tecnologías de la información especialmente, está inundada de mensajes simples que producen desinformación, rumores y fake news", según han informado desde el Ayuntamiento de Pamplona en una nota de prensa.

Son "impactos que se dirigen a lo emocional, aunque, la realidad no encaja con los prejuicios y con la simplicidad de esos mensajes que las redes antirrumores tratan de detectar y desactivar".

Precisamente las cumbres "reivindican el papel clave" de los jóvenes en los procesos de transformación social, en "generar un espacio de intercambio y aprendizaje en el que compartir experiencia y en promover propuestas de pensamiento crítico y buscando la empatía".

'La estrategia antirrumores' es una metodología de intervención social que comenzó a usar el Ayuntamiento de Barcelona en 2010 "para contrarrestar los estereotipos, los prejuicios y las falsas informaciones que se extienden en la sociedad sobre la diversidad cultural".

Desde 2016, año de la primera cita nacional de este ámbito, más de 400 jóvenes han participado en esta iniciativa de la RECI Red de Ciudades Interculturales.

Esta red, vinculada a la Red europea Intercultural cities, participa un programa impulsado por el Consejo de Europa en colaboración con la Comisión Europea y la Obra Social de La Caixa.

Este sistema de trabajo ya ha saltado al campo internacional. La primera cumbre antirrumores europea se celebró en 2023 en la ciudad de Lublin, Polonia.

En la próxima cumbre de Terenife, la ciudad estará representada por tres chicos y dos chicas, de 17 a 21 años, que provienen de organizaciones como SEI Elkartea, Gas Médicus Mundi, Universidad Pública de Navarra (UPNA), Black Power y Hazialdea. Ellos y ellas completan las cinco plazas que se habilitan para la ciudad en esta cumbre.

El Ayuntamiento de Pamplona costeará su traslado hasta la isla y su viaje de vuelta. Este sábado personal técnico de diversidad cultural se reunió con las cinco personas seleccionadas para preparar los detalles del viaje y el debate que se celebrará en el transcurso de la cumbre.