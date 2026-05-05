Cinco personas trasladadas tras colisionar dos vehículos en Pueyo

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración la tarde de este martes tras una colisión por alcance entre dos vehículos en la AP-15, en el término municipal de Pueyo.

El Centro de Gestión de Emergencias de Sos Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 15.49 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, al equipo médico de Tafalla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Guardia Civil, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro ha consistido en una colisión por alcance entre dos vehículos, que posteriormente han chocado contra el quitamiedos, provocada por la falta de visibilidad debido a las condiciones meteorológicas. El accidente se ha producido a la altura del punto kilométrico 57,1 de la AP-15 (Autopista de Navarra), sentido Pamplona, en el término municipal de Pueyo. Uno de los vehículos estaba ocupado por cuatro personas y el otro por dos.

Los servicios de emergencia han trasladado a cinco personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. La ambulancia medicalizada ha trasladado a una mujer de 32 años que sufre una contusión abdominal con pronóstico reservado. Las dos ambulancias de soporte vital básico han trasladado a un varón de 47, una mujer de 42 y un varón de 46, todos ellos con contusiones con pronóstico leve, y un varón de 28 años con dolor lumbar, también leve. El sexto ocupante de los vehículos no ha requerido traslado.

Como consecuencia del siniestro, la carretera ha quedado cortada en sentido norte hasta las 17.48 horas. Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.