El Circuito Sendaberri ofrecerá esta edición 67 funciones de 13 compañías en 32 localidades socias de la Red de Teatros

El director general de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, ha participado en la presentación de la programación del Circuito Sendaberri llevada a cabo en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Ha estado acompañado por el presidente de la Red, Asier Costa; por la concejala de Cultura y Euskera de la localidad, Irantzu Zabalza; y por el Gestor del circuito, Iker Bengotxea, así como por representantes de algunas de las compañías navarras participantes en la programación.

Se trata de un ciclo cuyo objetivo principal es "enriquecer y complementar la oferta de Artes Escénicas de los espacios escénicos de la Red, impulsando la programación de propuestas que, por sus lenguajes o temáticas, no suelen formar parte de sus agendas de manera habitual". En esta edición el presupuesto que el Gobierno de Navarra destina al ciclo asciende a 115.300 euros, que se complementa con la aportación que realizan las entidades locales, con 105.120 euros. Un presupuesto total de 220.420 euros, que nos permitirá disfrutar de 67 funciones (14 de ellas en euskera) que se desarrollarán en 32 localidades asociadas a la Red.

Propuestas para público adulto, joven y familiar, de danza, títeres, circo, artes vivas y teatro en sus diferentes especialidades, con ocho compañías de navarra y cinco procedentes de varias Comunidades Autónomas (Islas Baleares y Madrid, la Comunidad Autónoma Vasca, La Rioja y Aragón), elegidas por una comisión artística que ha valorado más de 100 propuestas recibidas a través de la convocatoria lanzada por la red.

Según ha informado el Gobierno, muchas de las propuestas navarras llegan finalmente a los escenarios tras pasar por diferentes procesos creativos impulsados desde el propio departamento y en colaboración con los espacios de la red: residencias artísticas del Festival de Teatro de Olite, residencias técnicas en los propios espacios de la red, o el programa DNA, entre otros, han supuesto un espacio de trabajo y evolución para muchos de estos títulos que ahora encuentran en Sendaberri una vía para impulsar su distribución.

COMPAÑÍAS NAVARRAS

Entre las propuestas de compañías de Navarra se encuentra el espectáculo 'Berlin Brecht Kabarett' de Cardo Producciones - Teatro-Cabaret, una obra en forma de 'collage' con textos de Brecht y música de Kurt Weil, pianista en directo y un elenco navarro de nueve actores y actrices sobre el escenario (Viana, Murchante, San Adrián, Irurtzun, Aoiz y Corella).

También se encuentra dentro de la programación 'El hombre aro y la chica que buscaba a Lorca' de Iluna Producciones, homenaje a Lorca y a la comunidad gitana (Azagra, Tafalla, Murchante, Peralta, Lodosa, Corella y Cintruénigo); así como 'El Porqué De Los Perdidos / Galduen zergaitia', de Akira Yoshida, pieza que fusiona danzas urbanas, danza contemporánea, teatro físico y manipulación de objetos, transitando entre el humor y la crudeza de la vida (Leitza, Estella-Lizarra, Los Arcos).

'Instrucciones para Alberto González', de Ion Iraizoz, otra de las obras integrantes en la programación, es una comedia existencialista que sigue la línea de los últimos trabajos de su autor, en los que mezcla realidad y ficción, y trata de reflexionar sobre lo bizarro que puede ser el comportamiento humano (Zizur Mayor, Sangüesa y Berriozar). Por su parte, se ofrece también 'Mujeres que cantan tras el balcón - Balkoi atzean emakumeak kantari', de Boba Boga, una propuesta que camina entre el Teatro autobiográfico, teatro documento y el teatro de objetos, haciendo un ejercicio de memoria colectiva a través de los archivos de las mujeres artistas del entorno rural, desde la Républica hasta la actualidad (Castellano: Burlada, Berriozar, Ansoáin, Berrioplano, Ribaforada y Olazti; Euskera: Leitza, Huarte, Bera, Etxarri Aranatz).

'Nuur', de La Banda Teatro Circo, espectáculo de circo y de teatro físico, ofrecerá en varias localidades navarras un espacio de reflexión, emoción y belleza, sobre el ciclo de la vida (Lesaka, Villava, Estella, Mélida, Etxarri-Aranatz, Castejón, Ribaforada, Alsasua). Por otro lado, en 'Todo este ruido', de Qabalum, el público podrá asistir a una obra de danza en la que dos cuerpos saltan de imagen en imagen moviéndose entre la penumbra y la luz en compañía de un dron (Lesaka, Ribaforada y Noáin).

Finalmente, Las Nenas Theatre Performance traerán a los escenarios navarros improvisación, texto, irreverencia y frescura con 'Torcidxs', una propuesta donde las intérpretes corporizan el deseo de ser algo diferente a sí mismas, "provocando una vorágine de juicios e identidades que lo rompe todo y celebra el fracaso" (Zizur Mayor, Berriozar, Mutilva).

COMPAÑÍAS DE OTRAS COMUNIDADES

Llegados desde fuera de Navarra, podremos disfrutar de 'Cuento de Navidad (Encapsulando a Dickens)' de COMA14 (Baleares) y Société Mouffette (Madrid), Premio Max a Mejor Espectáculo Infantil, Juvenil o Familiar en 2025 y Premio Feten a Mejor adaptación de obra teatral en 2024. Se trata de una propuesta familiar multidisciplinar que aúna diferentes lenguajes, jugando con una escenografía y atrezzo detallista (Peralta, Mutilva y Aoiz con dobles funciones).

También se encuentra dentro de la programación 'Elara un viaje a las estrellas - Elara, bidaia izarretara' de Mar-Mar Teatro (Comunidad Autónoma Vasca), un homenaje en forma de teatro, a las personas mayores de la familia (Euskera: Estella-Lizarra, Irurtzun y Bera / Castellano: Cintuénigo y Mélida).

Con un Premio Feten al mejor espectáculo de teatro documental y un Drac D'or a la mejor escenografía en la Fira de Titelles de Lleida llega asimismo a Navarra 'Feriantes' de El Patio Teatro (La Rioja) y el Centro Dramático Nacional, un espectáculo de proximidad, homenaje a la feria, a las barracas, y a todas esas personas que han entregado su tiempo vendiendo ilusión y diversión por todos los pueblos y ciudades (Azagra, Los Arcos y Noáin).

Javier Aranda (Aragón) traerá 'Saeta', Premio al Mejor Espectáculo en la Fira Titelles de Lleida en 2025, espectáculo de marionetas para jóvenes y adultos, que homenajea al teatro en sus diferentes formas (Viana, Sangüesa, Huarte, Villava).

Por último, el público podrá disfrutar del estreno en Navarra de 'Nor naizen baneki', de Artedrama (Comunidad Autónoma Vasca) y Axut (Hendaya), trabajo colectivo entre los que destaca el trabajo de un equipo artístico y técnico con una importante presencia navarra (Alsasua, Zizur Mayor, Burlada, Tafalla, Ansoáin, Villava).

ROMPIENDO LA CUARTA PARED

En paralelo a las propias funciones se han programado charlas relacionadas con los procesos de creación, talleres que inciden en las temáticas de los trabajos, y especialmente coloquios con el público tras las funciones.

El objetivo es incidir en el público que acude a las funciones programadas en Sendaberri, ofreciéndoles la posibilidad de profundizar en cuestiones como los procesos de creación o las temáticas abordadas, con el fin de darles "la oportunidad de vivir la propuesta escénica de una manera que va más allá de la propia función".

PRIMER FIN DE SEMANA

La programación echa a andar este fin de semana con el espectáculo 'Mujeres que cantan tras el balcón' en Burlada y en Berriozar y con el estreno en Navarra de 'Nor naizen baneki' en Alsasua.