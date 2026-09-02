Las ciudadanía puede optar a 34 viviendas de alquiler asequible en Lekunberri gestionadas por la entidad estatal Casa 47

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (d), visita viviendas en Lekunberri que la entidad estatal Casa 47 pone a disposición de la ciudadanía con alquiler asequible en Lekunberri. - EUROPA PRESS

LEKUNBERRI, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casa 47, Entidad Estatal de Vivienda, ha abierto hasta el 21 de septiembre una convocatoria para que la ciudadanía opte a 34 viviendas de alquiler asequible que ofrece en Lekunberri.

El precio del alquiler oscila entre 417 y 519 euros. Próximamente habrá dos viviendas más disponibles en el mismo complejo, ubicado en la calle Iturriburu de Lekunberri.

Para poder optar a una de estas viviendas es necesario disponer de nacionalidad o residencia legal en España; tener unos ingresos totales de la unidad de convivencia entre 16.800 y 63.000 euros/neto (entre 2 y 7,5 veces el IPREM); y no poseer ninguna otra vivienda en propiedad (salvo excepciones). Las viviendas serán adjudicadas por sorteo ante notario. La información y la forma de inscripción están disponibles en la web www.casa47.es.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha visitado este miércoles las viviendas en Lekunberri, acompañada por el alcalde de la localidad, Arkaitz Goikoetxea; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicía Echeverría, y la directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra, Elga Molina.

Al término de la visita, el alcalde de Lekunberri ha señalado que estas viviendas "tienen su historia estrechamente ligada a la crisis económica e inmobiliaria de 2008", y ha explicado que "la burbuja estalló, la promotora quebró y el proyecto de 36 viviendas no se materializó". "Las viviendas fueron deteriorándose y estaban en un estado bastante lamentable. En legislatura anteriores también se trabajó para dar una salida y cuando llegamos nosotros al Ayuntamiento en el año 2023 nos marcamos como prioridad dar una solución a estas viviendas", ha explicado.

Así, ha destacado que "abrimos canales de comunicación con el Sareb, con Nasuvinsa -empresa pública del Gobierno de Navarra-, con el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, también con el Ministerio por medio de nuestras compañeras y compañeros -de EH Bildu- en el Congreso".

Tras ello, las obras comenzaron en septiembre de 2024 hasta que finalmente han culminado y se ha abierto la convocatoria para que la ciudadanía pueda acceder a estas viviendas. "Para nosotros es muy importante que se recuperen viviendas y se incorporen al parque de alquiler público sin opción a especular con ellas", ha destacado el alcalde.

En la misma línea, la ministra Isabel Rodríguez ha señalado que estas viviendas "no las ha construido hoy el Ministerio de Vivienda, sino que simbolizan lo peor de la anterior crisis de vivienda y es cómo se desahuciaba a las familias y se salvaba a los bancos". "Lo digo para cuando alguien tenga duda y diga que la política no sirve para nada y que todos los políticos somos iguales. Este Gobierno y el Ministerio de Vivienda han hecho exactamente lo contrario. Han rescatado estas viviendas del banco malo y las van a poner a disposición de los vecinos y las vecinas de Lekunberri", ha indicado.

La ministra ha resaltado que esto es un "cambio de paradigma, el creer que la crisis no se va a solucionar desde el mercado, sino que para solucionar esta crisis se necesita de una vez por todas y para siempre una buena política pública de vivienda, como la tenemos en sanidad o en educación; en eso es en lo que llevamos trabajando en los últimos tres años en el Ministerio".

Isabel Rodríguez ha dado su agradecimiento "a todas las administraciones que han vigilado y que han cuidado para que esto sea posible, especialmente al empeño del alcalde". "Lekunberri, que es un municipio pequeño en el entorno de los municipios de nuestro país, para mí no es un municipio ajeno porque desde mi llegada al Ministerio sabía del interés del alcalde por que estas viviendas pudieran estar a disposición de la gente cuanto antes, tanto a través de mis colaboradoras como a través del diputado Oskar Matute (EH Bildu), que reiteradamente ha mostrado el interés porque lo hiciéramos cuanto antes". "Estos impulsos también nos ayudan a hacer las cosas antes", ha indicado.