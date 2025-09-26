La Ciudadela acoge hasta noviembre la exposición 'Mapamundistas 2025' con obras de cinco artistas

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de Mixtos y la Caserna Nº 6 de la Ciudadela de Pamplona acogen hasta el 16 de noviembre la exposición 'Mapamundistas 2025 / Noches encendidas', con obra de cinco creadores. Las dos plantas del edificio de Mixtos son para Xabier Erkizia, con 'Non dire (niente)'; Regina Gimenez, con 'Brillantes y pálidas, gigantes y enanas'; Leire Lacunza Miranda, con 'Amor Ardor Amar Armar'; y Rosa Tharrats, con 'Noches blancas'. En la Caserna se muestra 'El sembrador de estrellas', de Lois Patiño.

La muestra, dentro del proyecto anual de 'Mapamundistas', organizado por la asociación cultural La Caracola, y dirigido y comisariado por Alexandra Baurès, con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, ha sido presentada este viernes por la concejala delegada del área de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki; la comisaria del ciclo, Alexandra Baurès; y los artistas Rosa Tharrats y Xabier Erkizia, que exponen en la presente edición.

'Mapamundistas' ha elegido como título para su proyecto de artes visuales 'Noches encendidas', con un ciclo de exposiciones, proyecciones y encuentros que se adentran en la noche en busca de nuevas formas y narraciones. El ciclo se realiza a través de una red de colaboraciones con espacios culturales e instituciones en Pamplona y sus alrededores.

En la exposición de la Ciudadela, las salas se encuentran inmersas en la penumbra para que las personas visitantes, de forma instintiva, vivan una experiencia nocturna. Las obras expuestas conversan con la noche, como espacio y tiempo.

En la planta baja de Mixtos, Xavier Erkizia (Lesaka, 1975), con 'Non dire (niente)', presenta una instalación sonora multicanal. Su pieza sonora reúne una veintena de composiciones realizadas a partir de grabaciones radiofónicas nocturnas. Invita al visitante a interactuar a través de un gesto que resultará familiar a los radioyentes, manipulando el dial de una radio antigua.

En la planta baja y en la primera, Regina Gimenez (Barcelona, 1966) muestra seis obras realizadas con diversas técnicas -acrílico sobre tela, dibujo sobre papel de calco, litografía o reciclando plantillas de dibujo-, con el título 'Brillantes y pálidas, gigantes y enanas'. Las seis piezas comparten un mismo motivo, el círculo o semicírculo, forma geométrica que en el imaginario representa los soles y los planetas. La artista se apropia de este símbolo extraído de libros de geografía y cosmología, y lo pone en dialogo con la historia del arte para crear nuevas composiciones gráficas, que representan el cosmos y su misterio.

También en las dos plantas del Pabellón de Mixtos se muestran las perlas y luces de Leire Lacunza Miranda (San Sebastián, 1996), quien traslada a la sala de exposiciones mensajes de amor encontrados en los muros del recinto de ciudadela. Estos grafitis, agrupados con el título 'Amor Ardor Amar Armar', son rastros de los encuentros que tienen lugar en la antigua fortaleza militar. Revelan que el espacio público, en sus recovecos y a ciertas horas, ya entrada la noche, ofrece un lugar de libertad para que emerja el amor. La artista pone en valor esta práctica textual efímera y encriptada, dándole cuerpo y color, y escribiendo un poema de amor de la ciudad.

'Las noches blancas', de Rosa Tharrats (Barcelona, 1983), cierran la colección expuesta en el Pabellón de Mixtos, con tejidos y cobre que integran tres esculturas colgantes, que emergen de la penumbra mediante una presencia orgánica que absorbe la luz eléctrica del pabellón. Se despliegan hasta el suelo por la gravedad, y se mecen ligeramente, como criaturas híbridas y, al mismo tiempo, como cobijos, que apelan y envuelven al espectador. Los tejidos que las componen provienen del archivo que la artista va conformando, atenta a la historia de cada tela y al significado de cada materia. En sus instalaciones, la artista las une y las transforma. El cobre que les da forma sirve como elemento conductor, pero también potenciador.

En la Caserna Nº 6, el cineasta gallego Lois Patiño (Vigo, 1983) propone el mediometraje 'El sembrador de estrellas', creado en 2022, con diseño sonoro de Xabier Erkizia y voces de Yumiko Teramoto y Tetsuro Mareda. El escenario que escoge Lois Patiño es Tokio durante sus noches de luces parpadeantes. Sobre este telón oscuro de la megalópolis japonesa que muestra un continuo movimiento, la película hace emerger un dialogo de voces sin cuerpo. Estas voces que se inspiran en los koan -enseñanzas místicas del budismo zen- se encuentran en una ciudad-limbo que se sitúa entre lo real, lo espectral y lo onírico.

La exposición de Ciudadela se complementa con un encuentro con entrada libre, este viernes a las 19 horas, en el Pabellón de Mixtos, con las artistas Xabier Erkizia, Rosa Tharrats y la comisaria Alexandra Baurès. Y el viernes 24 de octubre, a las 19 horas, está programada una visita guiada a la exposición del Pabellón de Mixtos, con la comisaria Alexandra Baurès. la entrada es libre.

TRES LARGOMETRAJES EN CIVIVOX ITURRAMA

El ciclo de cine 'Mapamundistas 2025 / Noches encendidas' complementa la propuesta con tres largometrajes: un documental, una película de animación y una de ficción, que ponen su foco en la nocturnidad como terreno de lo invisible. La entrada a las proyecciones, los martes 14, 21 y 28 de octubre, en Civivox Iturrama, a las 19 horas, es libre, pero es necesario inscribirse previamente en la página web https://www.pamplonaescultura.es/. Las tres películas se ofrecen en versión original con subtítulos en castellano.

La proyección que abre el ciclo, el martes 14, es 'La rivière' (El río), documental de Dominique Marchais, realizado en 2023. Se programa, con la colaboración de Institut Français de Bilbao, en versión original en francés con subtítulos en castellano. El director realiza un retrato coral de las personas que luchan cada día por la vida de los ríos Gaves, ubicados al otro lado del Pirineo, entre la montaña y el océano Atlántico, intentando salvaguardar sus ecosistemas.

La siguiente cita, el martes 21, propone otro filme francés, 'Saules aveugles, femme endormie' (Sauce ciego, mujer dormida), de Pierre Földes. Esta película de animación de 2022 se proyecta, al igual que la anterior, con la colaboración de Institut Français de Bilbao y en versión original en francés con subtítulos en castellano. El cineasta y pintor Pierre Földes adapta y entreteje seis relatos cortos del escritor japonés Haruki Murakami, con el gran terremoto del este de Japón como hilo conductor. Más allá de su dimensión catastrófica, el terremoto es el detonante para que los personajes Kyoko, Katagiri y Komura emprendan un nuevo camino.

La última proyección, el martes 28, corresponde a la ficción española 'Lúa Vermella' (Luna roja), de Lois Patiño, película de 2020. El director gallego conversará con las personas asistentes tras la emisión de la cinta, que se sitúa en un pueblo costero de Galicia, donde los habitantes esperan, inmóviles, noticias de un marinero que ha naufragado en el mar. El cineasta introduce en el relato fantasmas y meigas procedentes de la mitología gallega, seres fantásticos que conviven con los vivos en un proceso de duelo que no se acaba de cerrar debido a la desaparición del cuerpo en el océano. La película se emite en versión original en gallego con subtítulos en castellano.