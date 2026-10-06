Civivox Iturrama acoge dos exposiciones en el marco de la Semana Internacional de la Arquitectura

Imagen de la exposición. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, junto a otras instituciones de la ciudad, ha inaugurado este martes dos exposiciones en Civivox Iturrama, en el marco de la Semana Internacional de la Arquitectura. Las muestras llevan por título 'Pamplona invisible' y 'La Ciudad de Mañana. Fragmentos de utopía' y se ofrecen al público hasta el próximo sábado.

En la inauguración han participado el concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona, Borja Izagirre Larrañaga, y la directora del área de Proyectos del Ayuntamiento de Pamplona, Maialen Ariz Sarasketa.

Las dos muestras recogen el trabajo de estudiantes de los grados de Arquitectura y Diseño de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, quienes reflexionan sobre la realidad urbana actual y retratan la experiencia cotidiana de sus barrios. El conjunto pone en valor la colaboración entre universidad y ciudad como espacio de experimentación, análisis y generación de nuevas propuestas para el entorno urbano.

La exposición 'Pamplona invisible', inspirada en la muestra del Museo Universidad de Navarra (MUN) de Charles Clifford, construye un relato visual alejado de la postal turística y cercano a la experiencia sensorial del alumnado en la ciudad. 'La Ciudad de Mañana. Fragmentos de utopía' ofrece una mirada crítica sobre la realidad urbana actual, pero sobre todo una reflexión sobre la ciudad en términos de utopía, entendida como la aspiración a una sociedad mejor y más justa, con el foco puesto en la ciudadanía como protagonista del hecho urbano.