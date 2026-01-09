Los Civivox Iturrama y Pompelo acogerán del 10 al 31 de enero el festival de danza contemporánea DanZ'26

Archivo - Imagen de la obra 'Prima natura', que se exhibirá en el Civivox Iturrama el 15 de enero. - DAVID BARRIO LOPEZ - Archivo

PAMPLONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Del 10 al 31 de enero el Ayuntamiento de Pamplona ha programado en Civivox Iturrama y en Civivox Pompelo la XVII edición del ciclo de danza contemporánea DanZ. Este festival "apuesta por indagar territorios naturales de la danza contemporánea para crear un espacio de sensibilización, inclusión, mediación, exhibición, encuentro y reflexión". En esta ocasión, la propuesta consta de cuatro espectáculos (para público generalista, para joven y primera infancia), tres talleres, una experiencia inmersiva familiar y dos encuentros vinculados a procesos creativos.

Los contenidos del nuevo ciclo han sido presentado este viernes por la concejala delegada de Cultura, Maider Beloki, la coreógrafa y bailarina Laida Azkona Goñi, Arantxa Garatea Elzaburu y Sandra Ayelo Pérez, en representación de Fundación Atena. El festival está organizado por el Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con la Red ATALAK (actividades paralelas de taller y encuentro). La compra de entradas y la inscripción previa para las actividades deben realizarse a través del 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es.

Las propuestas comienzan este sábado 10 de enero, en Civivox Iturrama (2 pases a las 10.30 y 12 horas), con 'Campamento galáctico', una experiencia inmersiva familiar de danza contemporánea que supone la apertura del proceso de creación de la pieza 'El nuestro refugio galáctico', que se estrenará en marzo de 2026. Esta pieza, para "bailar con las estrellas, los planetas y las constelaciones", es una producción de AzkonaToloza, una compañía de artes vivas documentales, fundada por la coreógrafa navarra Laida Azkona Goñi y el videocreador atacameño Txalo Toloza-Fernández en el año 2015 en la ciudad de Barcelona. El sábado 31 de enero, a las 10.30 y 12 horas de nuevo, 'Campamento galáctico' aterrizará en Civivox Pompelo. Actividad gratuita, con inscripción previa.

El primer espectáculo de danza será el jueves 15 de enero. 'Prima natura', de la Compañía Violeta Borruel, procedente de Aragón. La obra es "la búsqueda del origen, de la conexión con la tierra en un viaje introspectivo por el ritmo interno con el cuerpo como el lugar donde ocurre la vida". La obra, que interpretarán a las 19.30 horas en Civivox Iturrama Gonzalo Peguero, Estrella Martín y Violeta Borruel Abadía, se basa en el pensamiento de Lucas Mallada (Huesca 1841 - Madrid 1921), considerado el fundador de la paleontología moderna, un precursor de la literatura regeneracionista de finales del siglo XIX. Las entradas para todos los espectáculos están ya disponibles al precio de 3 euros.

La Compañía Violeta Borruel, premio Artista Revelación 2023 otorgado por la Asociación de las Artes Escénicas de Aragón, surge en el año 2019. Sus obras han sido representadas en diversos teatros del panorama nacional, festivales y ferias internacionales

'FLORES' E 'INSTANTES SENTIDOS'

Los otros dos espectáculos de danza programados en este ciclo tendrán lugar en Civivox Iturrama los días 24 y 29 de enero. Serán 'FLORes' e 'Instantes sentidos'. El primero es danza contemporánea para la primera infancia (de 1 a 4 años) y estará ejecutado por la bailarina Patricia Lucía Díaz Román, conocida como Patricia Ruz. Estrenado en Fetén 2025, es un solo de danza para infancia y familias diseñado dentro del espacio de investigación y creación escénica MILÍMETRO. La obra es un compendio que forman una mujer, un ramo de flores, muchos pasos de baile y un jardín lleno de posibilidades y se representará el sábado 24 de enero, de 10.30 a 12 horas.

El jueves 29 de enero, a las 19.30 horas, tomará el relevo el espectáculo para público joven y adulto 'Instantes sentidos', de la Compañía Artística Atena, creada en 2005 y vinculada a la entidad del mismo nombre que tienen como misión el desarrollo integral de personas con discapacidad intelectual a través del arte. La obra es "un viaje coreográfico tejido con la memoria del cuerpo y el alma. Recuerdos de piezas creadas a lo largo de la trayectoria de la compañía, sentimientos y emociones puras". En la actualidad, la Compañía Artística Atena está formada por 17 personas, en una mezcla de bailarines y bailarinas con y sin discapacidad intelectual.

TALLER 'IMAGINARIOS POSIBLES'

Los sábados 17, 24 y 31 de enero en Civivox Pompelo tendrán lugar el taller de movimiento y creación (transgeneracional) con Inés Aubert Badilla. Con estas actividades el festival continúa su colaboración con la Red ATALAK a través del programa 'Imaginarios Posibles', una propuesta para usar coreografía como "herramienta de comunicación y empoderamiento", con especial atención a colectivos con otras capacidades o diversidad funcional.

Aubert, con años de experiencia en trabajo comunitario, desarrollará su metodología basada en "respeto, escucha y creación como herramientas de cohesión y empatía". En los talleres propondrá explorar el movimiento a partir de la consciencia corporal, la improvisación y técnicas de danza contemporánea. Los talleres están dirigidos a público joven y adulto a partir de 14 años

Las 15 plazas del taller se cubrirán en orden de inscripción. La propuesta consta de tres sesiones de trabajo los días 17, 24 y 31 de enero en horario 11 a 13 horas y una apertura del taller el mismo día 31, de 13 a 13.30 horas, para compartir con el público las experiencias vividas por los participantes a lo largo de las sesiones.

ENCUENTRO PERFORMATIVO Y MUESTRA DE PROCESOS CREATIVOS

El 20 de enero, la propuesta de DanZ 2026 es un encuentro performativo con Joseba Yerro Izaguirre, en colaboración con la Red ATALAK. Esta propuesta que combina demostraciones de danza con explicaciones y diálogos tendrá lugar en Civivox Iturrama de 19.30 a 20.30 horas. La sesión abordará la barrera que suele existir entre intérprete y público. A partir de su relación con la naturaleza, el artista "investiga y explora texturas, sensaciones y paisajes corporales que lo acercan a experiencias universales".

El jueves 22 de enero, a las 19.30 horas en Civivox Iturrama, tendrá lugar una muestra de procesos creativos de La Faktoria en danza contemporánea, una sesión entre muestra y espectáculo. El alumnado de este centro internacional de creación y enseñanzas profesionales de danza contemporánea realiza procesos creativos durante el año académico. En este programa de exhibición, tendrá la oportunidad de abrir y testar sus creaciones de pequeño formato (solos y dúos) con las personas asistentes. La entrada se realizará con inscripción previa al precio de 3 euros por plaza.

El viernes 30 de enero, a partir de las 19.30 horas en versión más reducida, tendrá lugar en la sala de danza de Civivox Pompelo una segunda muestra del alumnado de La Faktoria. Esta actividad es gratuita, con inscripción previa