Civivox Pompelo y Plaza del Castillo acogen de jueves a domingo cuatro citas musicales por el Privilegio de la Unión

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La celebración de los 603 años del Privilegio de la Unión se acompaña en esta edición de cuatro citas musicales, que tienen lugar desde este jueves hasta el domingo incluido.

La Kutxa Sonora de Civivox Pompelo y la Plaza del Castillo son los espacios elegidos para los cuatro conciertos, que conmemorarán la firma del tratado que unió los tres burgos que integraban la ciudad. Los conciertos de la Plaza del Castillo son gratuitos, y las entradas para el recital de Civivox Pompelo cuestan 10 euros.

La figura del pianista, compositor y profesor Valentín Larrea Iturbe (Gabiria, Gipuzkoa 1876 - Pamplona 1970) será la clave del concierto homenaje Regresando del olvido, este jueves a las 19.30 horas, en Civivox Pompelo.

El conjunto de cámara Oiasso Kamerata Ganbera Orkestra y la pianista Itxaso Aristizabal Lekuona interpretarán y recuperarán obra del músico, que fue pianista del Nuevo Casino Eslava, para "poner en valor su extenso y variado patrimonio musical".

El viernes es el turno de La Pamplonesa, a las ocho de la tarde, en la Plaza del Castillo, bajo la dirección de Carlos Sancho Cantus. El repertorio elegido gira en torno a éxitos de bandas como los Beatles, Queen, Michael Jackson, Coldplay o Santana, que sonarán en el escenario pamplonés en forma de arreglos para la banda.

Cuatro de las piezas serán interpretadas por primera vez por La Pamplonesa: New York 1927, The King of Rock'n Roll, Michael Jackson Hit Mix y Coldplay in Symphony.

El sábado, también a las ocho de la tarde, la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) interpretará composiciones de los autores Dvorák (1841-1904) y Brahms (1833-1897).

El concierto comenzará con las Danzas eslavas, números 1 a 4, 10, 15 y 8, y continuará con las Danzas húngaras, números 10, 4, 2, 17, 3, 7, 1, 5 y 6. La selección musical corresponde al director titular y artístico de la OSN, Perry So.

TRES ARTISTAS LOCALES

El domingo la propuesta es triple, con tres conciertos breves en la Plaza del Castillo, que arrancan a las seis de la tarde con la cantante Aurora Beltrán, fundadora del grupo de rock femenino Belladona y líder de Tahúres Zurdos, además de ganadora del Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026 por su trayectoria en el ámbito de la música.

Tras ella subirán al escenario, a las 18.45 horas, Maruxak, colectivo musical y artístico travesti que surgió en el barrio de Mendillorri en 2019.

A las ocho de la tarde cierra el ciclo de conciertos la banda Geminiss, pseudónimo de la compositora y letrista Olaia Bloom, quien fuera fundadora y guitarrista en Las Culebras (2003-2013) y The Mani-las (2017), y guitarrista en Germán Carrascosa y la Alegría del Barrio (2019) y Los Ácidos (2021). La artista presentará temas de su último trabajo, 'Sueños, ideas y recuerdos'.