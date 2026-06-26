CNAI celebra su 25 aniversario destacando una trayectoria construida con "esfuerzo, aprendizaje y compromiso"

Los consejeros Carlos Gimeno y Juan Luis Garcia con la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría (en el centro) y representantes institucionales y del CNAI que han participado en el acto de aniversario. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Navarro de Aprendizaje Integral (CNAI) ha celebrado este viernes en Baluarte su 25 aniversario en una jornada institucional que ha reunido a representantes del ámbito educativo, institucional y social, en un encuentro "que ha combinado reflexión, reconocimiento y proyección de futuro".

La gerente de CNAI, Carolina Castillejo, ha sido la encargada de abrir el acto, poniendo en valor una trayectoria construida "desde el esfuerzo, el aprendizaje y el compromiso con las personas" y destacando que "el verdadero impacto de CNAI no reside únicamente en sus programas, sino en las oportunidades generadas a lo largo de estos años".

El evento ha contado también con la intervención del consejero de Educación, Carlos Gimeno, quien ha destacado la evolución de CNAI desde su creación en 2001 como centro de aprendizaje de idiomas hasta "su consolidación como un agente estratégico en ámbitos como la formación para el empleo, la innovación educativa y la digitalización".

A lo largo de la mañana, la jornada ha recorrido los principales hitos de la entidad a través de diferentes espacios de diálogo. La primera mesa redonda ha permitido analizar la evolución de CNAI desde diversas perspectivas -institucional, organizativa y profesional-, poniendo el foco en "las decisiones clave, la capacidad de adaptación y los aprendizajes acumulados en estos 25 años".

La segunda mesa ha abordado el impacto de CNAI en la sociedad navarra, destacando su contribución a "ámbitos clave como la cohesión social, la empleabilidad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del territorio".

Ambos espacios han coincidido en que el CNAI "ha sabido evolucionar manteniendo su esencia, adaptándose a los cambios sin perder el foco en las personas".

RECONOCIMIENTO A PERSONAS, ENTIDADES Y COLABORADORES

Uno de los momentos más significativos de la jornada ha sido el espacio dedicado a los reconocimientos, en el que CNAI ha querido agradecer de manera expresa a personas, entidades y colaboradores que han formado parte de su trayectoria.

Este momento ha puesto rostro a estos 25 años de historia, "recordando que detrás de cada proyecto, cada iniciativa y cada avance hay personas que han contribuido con su esfuerzo, compromiso y dedicación". Un reconocimiento para subrayar "el papel fundamental de los profesionales que, con su trabajo diario, han hecho posible el desarrollo y crecimiento de la entidad".

La jornada ha continuado con la conferencia 'El mundo necesita personas como tú', impartida por Lluís Serra, que "ha aportado una mirada inspiradora sobre el papel de las personas en un contexto de cambio constante, reforzando una de las ideas que ha atravesado todo el acto: que la verdadera transformación comienza en las personas".

UN PROYECTO AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

El acto ha concluido con la reflexión de que el CNAI es, ante todo, "un proyecto al servicio de las personas". En estos 25 años, la entidad ha ampliado su ámbito de actuación desde el aprendizaje de idiomas hacia la formación para el empleo y el desarrollo de competencias digitales, "consolidando su papel como agente clave dentro del ecosistema público navarro".

Más allá de las cifras, el aniversario ha sido una oportunidad para poner en valor "el impacto real de CNAI en la sociedad navarra: en las oportunidades generadas, en las capacidades desarrolladas y en los itinerarios personales y profesionales que ha contribuido a transformar".