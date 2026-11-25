Archivo - Fachada de la sede del Grupo Azkoyen, en Peralta, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha adoptado con fecha de este miércoles, 25 noviembre, un acuerdo por el que autoriza la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Azkoyen presentada por el grupo vasco Ohmnia Electronics.

La OPA fue presentada el día 24 de agosto de 2026 y admitida a trámite el 4 de septiembre de 2026. La CNMV entiende "ajustados sus términos a las normas vigentes" y considera "suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas con fecha 20 de noviembre de 2026".

La oferta se dirige al 100% del capital social de Azkoyen, compuesto por 24.450.000 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao e incorporadas en el Sistema de Interconexión Bursátil.

El precio de la oferta es de 10 euros por acción y se abonará en efectivo. Dicho precio ha sido fijado libremente por el oferente, conforme al artículo 13.5 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, y no ha sido sometido a su consideración como precio equitativo a los efectos de artículos 110 de la ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y 9 del mencionado Real Decreto.

La CNMV explica que informará del plazo de aceptación de la oferta cuando el oferente publique el primero de los anuncios previstos en el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007.