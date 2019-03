Cocemfe pone en marcha una campaña para sensibilizar sobre el buen uso de aparcamientos para personas con discapacidad

Publicado 31/03/2019 11:19:38 CET

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cocemfe Navarra, Federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica, pone en marcha este lunes en Pamplona la campaña 'No es una zona VIP, es una necesidad', dirigida a sensibilizar sobre el buen uso de los aparcamientos reservados para personas con discapacidad. La campaña, está financiada por el Ayuntamiento de Pamplona, con la colaboración de Policía Municipal y Dornier.

La campaña contempla la colocación en 40 plazas reservadas de unos vinilos de más de un metro de diámetro con forma de viñeta de cómic que "dan la palabra al beneficiario de la plaza, la persona con discapacidad, quien dice que no se trata de una zona vip sino de una necesidad a respetar".

Además, voluntarios de las asociaciones y personal de Dornier colocarán 2.000 tarjetones en los vehículos estacionados en las plazas reservadas con testimonios de personas "con nombres y apellidos" que muestran "en primera persona" para qué las usan y como "el uso fraudulento les perjudica directamente".

Por último, la campaña anima a las personas usuarias de estas plazas a difundir la campaña a través de las redes sociales bajo el hastag #NoEsUnaZonaVip, por ejemplo, compartiendo para qué necesitan estos aparcamientos.

'No es una zona VIP, es una necesidad' tiene un doble objetivo. "Por una parte queremos trasmitir que no se trata de ningún privilegio, sino de la necesidad de muchas personas con discapacidad o movilidad reducida. Y por otra parte, hacer reflexionar a aquellas personas que utilizan las plazas con la tarjeta de un familiar con discapacidad como si se tratara de una zona vip para no buscar otro sitio", explican en un comunicado desde Cocemfe Navarra.

A todos ellos la campaña quiere trasmitir que "si aparcas de forma fraudulenta perjudicas directamente a personas que necesitan la plaza para ir a casa, a terapias, a la compra, al trabajo...". Solo el pasado año Pamplona registró 383 denuncias por el mal uso de estas plazas.