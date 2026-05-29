Un coche atropella a un peatón en Pamplona y arrolla dos farolas

PAMPLONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 28 años ha resultado herido este viernes por la tarde tras ser atropellado por un cohce en la calle de la Ermita, en Pamplona. El ha impactado contra dos farola que han caído provocando el corte de la vía.
Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente vial a las 16.08 horas y hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y la Policía Municipal.
El peatón atropellado, un varón de 28 años, ha sido trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra con politraumatismos de pronóstico reservado.
Los bomberos de Cordovilla se han encargado de retirar las farolas caídas que cortaban la vía.