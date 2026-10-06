Cohesión Territorial adjudica la conservación de las 56 carreteras dependientes del Centro de Conservación de Mugairi

Archivo - Licitada la conservación de 56 carreteras adscritas al Centro de Conservación de Mugairi por 19,6 millones - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado a Construcciones Mariezcurrena SL la conservación de las 56 carreteras que dependen del Centro de Conservación de Mugairi por un valor de 19,6 millones de euros (IVA incluido).

La adjudicación incluye la conservación de las carreteras de la zona norte de Navarra desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2030. Entre las vías adscritas al Centro de Conservación de Mugairi figuran la carretera de altas prestaciones N-121 A (Pamplona, Behobia), la carretera de interés general N-121 B, Pamplona - Francia (Baztan), las dos carreteras de interés de la Comunidad Foral NA-138 Pamplona - Francia (Alduides) y la NA-170 (A-15 Santesteban), además de 52 carreteras locales.

En total el Centro de Conservación de Mugairi gestiona el control y el estado de 416 kilómetros de los más de 3.900 kilómetros que forman parte de la Red de Carreteras de Navarra.

Entre las actuaciones contempladas figuran las acciones de vialidad invernal en las vías de la zona de Baztan-Bidasoa; la atención a la vialidad y emergencias; el mantenimiento de la misma con la limpieza de calzadas, arcenes y cunetas, así como los desbroces, talas y podas necesarios para mantener despejadas las vías.

Además, el Centro de Conservación de Mugairi se ocupará de cuestiones como la reparación de firmes; obras de drenaje; eliminación de baches; acometida urgente de balizamientos; la colocación de nuevas barreras de seguridad; renovación de señalizaciones o balizamientos; el pintado y repintado de marcas viales o la atención de emergencias excepcionales, ha informado el Gobierno foral.

Asimismo, la conservación de la red viaria de Navarra engloba actuaciones ocasionales como la corrección de trazado por falta de visibilidad, sellado de grietas, saneo y sostenimiento de taludes, y la construcción de escolleras de contención.