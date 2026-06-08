Cohesión Territorial adjudica la redacción del proyecto de ampliación del puente sobre el río Aragón en Marcilla

Imagen del puente sobre el río Aragón, en Marcilla. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado la redacción del proyecto de ampliación del puente sobre el río Aragón en la carretera local NA-660, en Marcilla. La obra, cuya redacción ha sido adjudicada a la empresa INES Ingenieros Consultores, S.L. por un precio de 217.800 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de ocho meses, mejorará la movilidad de vehículos, peatones y ciclistas en el entorno.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha explicado que "este paso supone un avance para dar una respuesta a una demanda histórica y cumple con el compromiso del Gobierno de Navarra para la ejecución de este viaducto". Además, Chivite ha añadido que "se trata de un proyecto de gran interés social, económico y territorial para los 23.000 habitantes de la zona".

"No se trata de la construcción de un simple puente. La redacción de este proyecto materializa la vía de acceso de los y las jóvenes de la comarca a sus centros de estudio, el paso de vehículos hacia las empresas de la zona, y la comunicación entre las diferentes localidades y sus servicios", ha manifestado Chivite.

SOSTENIBILIDAD

La construcción del viaducto actual, que destaca por su valor patrimonial, data de comienzos del siglo XX para uso ferroviario. Entre 1940 y 1943 el impulso al transporte ferroviario de mercancías favoreció la edificación de un puente paralelo debido al paso de trenes cada vez más pesados, lo que dejó sin servicio al original en 1946. Posteriormente fue adaptado como puente mixto mediante una losa de hormigón para tráfico rodado, y se reabrió ya reformada en 1950.

La actuación que ahora se proyecta pasa por la construcción de un nuevo puente, paralelo al actual y donde está proyectado un carril ciclable y peatonal. Además, se mantendrá y reformará el actual puente, conservando su valor patrimonial.