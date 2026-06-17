Cohesión Territorial aprueba 10,7 millones del Plan de Libre Determinación para inversiones en los municipios navarros

Vista aérea de Iraizotz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha aprobado inicialmente la relación de municipios y concejos que se beneficiarán del Programa de Libre Determinación y las cuantías que les corresponden percibir a cada uno de ellos en el ejercicio de 2026 y en el marco del Plan de Inversiones Locales (PIL).

La cuantía a destinar para el Programa de Libre Determinación asciende a 10,7 millones de euros para el presente ejercicio y completa los 35,7 millones de euros con los que cuenta el PIL para este año: el 30% para el programa de inversiones y el 40% para programación local.

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, ha confirmado que el abono de las cuantías se realizará durante el tercer trimestre de este año y ha destacado la importancia de estas ayudas que deben destinarse a la realización de las inversiones que cada uno de los municipios y concejos decida "en función de las necesidades y prioridades que tengan".

"De este modo reforzamos la autonomía local de los municipios, favoreciendo la cohesión territorial y las infraestructuras locales", ha destacado en un comunicado Rodríguez quien, además, ha recordado que con el objetivo de que las entidades locales puedan abordar inversiones de mayor cuantía, las aportaciones del Programa de Libre Determinación pueden acumularse sin necesidad de ser ejecutadas obligatoriamente en el año en curso.

Las cantidades que recibirán los municipios y concejos de Navarra van desde la percepción mínima de 1.800 euros a los 191.086 euros que recibirá Pamplona o los 111.965 euros de Tudela, pasando por los 91.712 euros para Baztán, los 78.093 euros de Estella, los 72.737 euros de Lizoain-Arriasgoiti o los 70.598 euros del Valle de Egües.

Serán beneficiarios del Programa de Libre Determinación todos los municipios de la Comunidad foral. Las cantidades son fijadas en función de su población y la dispersión geográfica de sus núcleos de población.

En los municipios compuestos, los concejos serán beneficiarios directos de las aportaciones que les correspondan. Para ello se detrae una parte de la cuantía asignada a los municipios compuestos, salvo que los concejos acuerden con su municipio que éste sea el perceptor y beneficiario de las correspondientes cuantías.

Una vez publicada la resolución, los municipios compuestos y sus concejos interesados tienen un mes para que los municipios compuestos y sus concejos comuniquen, en su caso, la existencia de acuerdos entre ellos para que sea el municipio el perceptor y beneficiario de las cuantías del Programa de Libre Determinación.