Cohesión Territorial aprueba el proyecto para la construcción de la variante de la NA-4230 en Arraitz-Orkin

Zona de la actuación - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha aprobado definitivamente el proyecto de construcción de la variante de la carretera local NA-4230, en Arraitz-Orkin, para desviar el tráfico rodado que discurre por el centro de la localidad hacia una nueva vía.

La futura actuación, que tiene como objetivo mejorar la circulación y la seguridad vial tanto de conductores como de los vecinos de la localidad, prevé un coste de 5.882.650 euros (IVA incluido).

La directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres, ha puesto en valor el desarrollo de este proyecto "prioritario" para el entorno de Arraitz y sus localidades vecinas.

"La relevancia de esta futura infraestructura reside en que supondrá la conexión de los municipios del entorno con los polígonos industriales de la zona", ha afirmado, y ha añadido que "la construcción de esta variante también cuenta con un enlace con la carretera de interés general de Navarra, N-121-A, sin necesidad de cruzar la travesía de la localidad".

Asimismo, María Torres ha manifestado el "compromiso" de la Dirección General con la mejora de la Red de Carreteras de Navarra para "garantizar la seguridad de la ciudadanía de Navarra y las personas que circulan por la misma".

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO APROBADO

Tras el periodo de exposición pública, se ha aprobado el proyecto que contempla la ejecución de una variante de una longitud aproximada de 1.000 metros, y una velocidad de 70 Km/h. El proyecto también prevé la construcción de un puente de un único vano y 17 metros de longitud con el objetivo de salvar la regata Zaldazain.

El acceso a la nueva variante se realizará por la carretera local NA-4230 a través de una glorieta en el punto kilométrico 5+400, finalizando el tránsito por la misma en una segunda rotonda, en la intersección de la NA-4230 con la carretera NA-4281, con dirección a Orkin.