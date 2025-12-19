Cohesión Territorial y Ayuntamiento de Burlada invierten 298.708 euros en un nuevo carril bici en la localidad

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, junto a la alcaldesa de Burlada, Berta Arizkun. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible, y el Ayuntamiento de Burlada han invertido 298.708 euros en un nuevo carril bici en la localidad, de los cuales 190.000 euros han sido aportados por Cohesión Territorial y los 108.000 euros restantes, junto con la redacción del proyecto y otros gastos accesorios, han sido aportados por el municipio.

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, ha afirmado que "seguimos trabajando en el desarrollo de infraestructuras que favorezcan un cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles". La bicicleta, ha añadido, "es una alternativa real, eficiente y beneficiosa para la salud, y por ello es fundamental seguir mejorando la red ciclable, garantizando la seguridad de las personas usuarias y promoviendo una mayor concienciación sobre sus ventajas".

El compromiso del Gobierno de Navarra con la movilidad sostenible, ha resumido Miranda, "se demuestra en los más de cien kilómetros de vías ciclables con los que cuenta la Comunidad foral, bien de nueva ejecución o de acondicionamiento de las vías existentes".

En la misma línea, la alcaldesa de Burlada, Berta Arizkun, ha asegurado que esta actuación será completada próximamente con el desarrollo de la Unidad APD-R2 del Plan Municipal, donde se ubicaban el Convento de las Redentoristas y la fábrica de embutidos Ciganda, y dónde se sitúa un carril bici dando continuidad y salida ciclista hacia el norte, aproximándose al barrio de la Txantrea.

CONECTIVIDAD CICLISTA EN LA COMARCA

El nuevo carril bici, con una longitud de 426 metros, se ha construido en el lado oeste de la avenida María Azcárate de Burlada, entre la glorieta de la carretera NA-2306 y la glorieta de intersección con la calle Mayor. Su trazado recto, con orientación sureste-noroeste, busca "favorecer los desplazamientos en bicicleta dentro del municipio y mejorar la conexión con otras localidades cercanas".

La infraestructura se ha diseñado para integrarse en el entorno urbano, ocupando parte del espacio hasta ahora destinado al tráfico motorizado, en línea con los criterios de movilidad sostenible. Contará con una anchura de tres metros, incluyendo bordillos y una franja de separación con la calzada, además de mantener la alineación arbolada existente.

Este carril bici permite "reforzar" la movilidad ciclista entre Burlada, Erripagaña y la Ciudad de la Innovación, dando continuidad del Itinerario peatonal y ciclista de conexión entre Sarriguren-Ciudad de la Innovación-Erripagaña-Areta-Burlada, infraestructura recientemente finalizada por el Gobierno de Navarra y que ha sido ejecutada con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.