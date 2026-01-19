Cohesión Territorial culmina las ampliaciones del puente sobre el río Galbarra y la calzada de la carretera local NA-724

Finalizados los trabajos de ampliación y refuerzo estructural del puente sobre el río Galbarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, a través del Servicio de Conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha finalizado los trabajos de ampliación y refuerzo estructural del puente sobre el río Galbarra, en la carretera local NA-7240 en el Valle de Lana. La actuación se ha prolongado durante dos meses y ha supuesto un coste de 95.000 euros, para "mejorar la circulación y la visibilidad de los vehículos".

La intervención llevada a cabo en el punto kilométrico 4,700 de la NA-7240 se ha complementado con actuaciones de ampliación de calzada en varios puntos de la misma. Estas han supuesto un coste de 120.000 euros, y una duración de tres meses y medio.

Según ha indicado el Gobierno, los trabajos dan respuesta a las necesidades existentes en esta vía clave para el Valle de Lana debido "al abundante tránsito de tráfico pesado asociado a las actividades económicas de la zona, como son las explotaciones ganaderas y forestales". Esta actuación mejora la funcionalidad y capacidad del puente, así como del entorno y la carretera local, ha añadido.

Para seguir mejorando la carretera local NA-7240, el Servicio de Conservación del departamento de Cohesión Territorial prevé nuevas actuaciones: reparación del firme actual, ampliación de la calzada en nuevos tramos de la vía, y la construcción de nuevas cunetas que permitan completar la mejora de la sección de dicha carretera.