Cohesión Territorial destina 120.000 euros a impulsar diez proyectos de emprendimiento en el Pirineo

Fotografía de archivo de la localidad de Izalzu, Francis Vaquero. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha destinado un total de 120.000 euros, frente a los 80.000 del pasado año, a apoyar diez proyectos de inversión en emprendimiento en el ámbito territorial del Plan del Pirineo, con el objetivo de contribuir a la generación de actividad económica y empleo y favorecer el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en esta zona. Las ayudas, corresponden a la convocatoria de ayudas a la inversión en emprendimiento en el ámbito territorial del Plan del Pirineo.

La séptima edición de la convocatoria representa una forma concreta de acompañar a las personas que emprenden en el Pirineo y favorecer que el territorio siga teniendo actividad, servicios y oportunidades. Se trata de iniciativas muy diversas, vinculadas a sectores como la ganadería, la transformación agroalimentaria, el turismo, los servicios profesionales, la digitalización o la actividad forestal, que reflejan la capacidad del propio territorio para generar nuevos proyectos y diversificar su economía.

EMPRENDER PARA MANTENER VIVO EL TERRITORIO

El apoyo al emprendimiento constituye una de las herramientas para hacer frente al reto demográfico y favorecer un Pirineo dinámico, con capacidad para generar actividad económica y empleo, ha informado el Gobierno foral.

Los proyectos seleccionados muestran, además, que emprender en el medio rural no responde a un único modelo. Hay iniciativas que apuestan por la modernización y digitalización de explotaciones, otras que incorporan nuevos equipamientos, proyectos vinculados a la ganadería y la transformación de productos, nuevas propuestas turísticas y de servicios y actuaciones destinadas a mejorar la capacidad de empresas ya existentes.

De esta manera, la política de apoyo al emprendimiento se integra en una estrategia más amplia de vertebración territorial y lucha contra la despoblación, entendiendo que mantener población en el Pirineo pasa también por garantizar que existan oportunidades para desarrollar una actividad económica y un proyecto de vida, ha expuesto el Ejecutivo.