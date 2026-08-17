Cohesión Territorial destina 190.000 euros para proyectos alineados con el Plan del Pirineo

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha destinado 190.000 euros, frente a los 120.000 destinados el pasado año, para la ejecución de 19 proyectos impulsados por entidades locales dentro de la convocatoria de ayudas vinculada al Plan del Pirineo 2026.

Esta línea de financiación permite que las prioridades identificadas en el territorio se conviertan en actuaciones concretas y cercanas a la ciudadanía, reforzando la capacidad de los municipios y valles para responder a sus propias demandas, según ha destacado el Gobierno de Navarra en una nota.

Con estas ayudas, el Plan del Pirineo se materializa en actuaciones sobre el terreno para preparar a los municipios frente al riesgo de incendios, mejorar la accesibilidad, abordar el problema de la vivienda, recuperar espacios comunitarios o impulsar la actividad cultural y turística.

El carácter colaborativo de las acciones planteadas constituye también una de las señas de identidad de la convocatoria, al favorecer que municipios, concejos y entidades de un mismo valle puedan abordar conjuntamente necesidades que trascienden los límites administrativos.

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, ha afirmado que "los proyectos seleccionados muestran la diversidad de retos a los que se enfrentan los pueblos y valles pirenaicos y, al mismo tiempo, la capacidad de sus entidades locales para plantear soluciones".

Una de las prioridades que queda reflejada en la convocatoria es la prevención de incendios y la adaptación al cambio climático. La vivienda y la fijación de población también forman parte de esta respuesta. Además, esta línea de ayudas aborda igualmente cuestiones vinculadas a la calidad de vida y la prestación de servicios, así como a la accesibilidad de los mismos. La cultura, el patrimonio y la dinamización de los pueblos también ocupan gran parte de las actuaciones que han resultado beneficiarias de esta convocatoria.

Entre las iniciativas subvencionadas se encuentran el proyecto de actividad Remondegi etxea, del Ayuntamiento de Abaurrea Alta; la residencia Ibañeta, del Ayuntamiento de Burguete y el Ayuntamiento de Arce; Baratxinto Fest, Festival de Artes del Pirineo Navarro (VI edición), de los ayuntamientos de Roncal, Uztárroz, Burgui y Vidángoz; el Plan Integral de Accesibilidad Universal (PIA) de la Selva de Irati, de la Junta General del Valle de Salazar; Zaindu Pirineo, del Ayuntamiento de Roncesvalles y el Concejo de Mezkiritz.

También se apoyan varios proyectos de adaptación al cambio climático y prevención de incendios forestales mediante la elaboración del Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales (PAMIF), a cargo de los ayuntamientos de Roncal, Isaba, Uztárroz y Burgui.

También se subvenciona la redacción coordinada de los Planes de Actuación Municipal ante Incendios Forestales de Gallués, Esparza de Salazar y Sarriés.

Entre los proyectos seleccionados se encuentran asimismo el diagnóstico integral y mapeo de vivienda del Valle de Roncal, de la Junta General del Valle del Roncal; la mejora de la accesibilidad y seguridad peatonal en Garde e iluminación autónoma en el camino peatonal, del Ayuntamiento de Garde; el proyecto 'Un pueblo respira su escuela / Herri batek bere eskola arnasten du', del Ayuntamiento de Burguete; asesorías comunitarias y fortalecimiento técnico del Plan Local de Adicciones en Auñamendi, del Ayuntamiento de Orbaizeta y el Concejo de Bizkarreta, y la asistencia técnica para el inventario, diagnóstico y propuesta interpretativa de los antiguos molinos del Valle de Erro, del Ayuntamiento de Erro y el Concejo de Orondritz.

Por último, se apoya la recuperación de usos culturales y comunitarios en las antiguas Escuelas de Jaurrieta, del Ayuntamiento de Jaurrieta; la dinamización de los senderos del Valle de Erro, del Ayuntamiento de Erro; la renovación de tubería de abastecimiento y descalcificador en Vidángoz, del Ayuntamiento de Vidángoz, y un proyecto de mejora de la balsa Muxumurru, Irati, de la Junta General del Valle de Salazar.