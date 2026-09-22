Cohesión Territorial destina 2 millones de euros a financiar obras de mejora del acceso al entorno industrial de Allo

El consejero Óscar Chivite, Jesús Mari Rodríguez y Susana Castanera, en su visita a Allo - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, destinará hasta 1,99 millones de euros al Ayuntamiento de Allo para financiar las obras de mejora del vial de acceso a la papelera desde el núcleo de la localidad.

La actuación, fruto del convenio suscrito entre ambas administraciones y que da forma a la partida recogida en los Presupuestos Generales de Navarra 2026 'Transferencia a Ayuntamiento de Allo. Vial de acceso papelera', permitirá "mejorar las condiciones de circulación y seguridad de esta infraestructura, así como favorecer el desarrollo industrial del municipio y dinamizar el empleo".

En una visita a la zona, el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno foral, Óscar Chivite, acompañado del director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, y la alcaldesa de Allo, Susana Castanera, ha destacado la "importancia" del convenio suscrito entre las administraciones.

"Esta actuación es consecuencia de la colaboración institucional, que se traducirá en la mejora de una infraestructura esencial para el municipio y su entorno. Además de acondicionar la carretera Sarrió, esta actuación implica un impulso directo al desarrollo industrial de Allo", ha afirmado el consejero Chivite.

Asimismo, ha indicado que el objetivo del Gobierno de Navarra es "poner los medios necesarios a disposición de las entidades locales para el desarrollo de los municipios de Navarra". "Queremos que todas las localidades, independientemente de su tamaño o población, puedan acometer las obras que cumplan con sus necesidades", ha explicado.

Por su parte, la alcaldesa de Allo ha agradecido el "compromiso" del Gobierno de Navarra con esta infraestructura "de suma importancia para el municipio y la zona". Ha añadido que la papelera de Allo da empleo a 400 personas y lleva cincuenta años instalada en la localidad. "No es sólo una fuente de riqueza, también de arraigo para frenar la despoblación", ha resaltado.

A partir de la firma del convenio y la dotación presupuestaria procedente del Gobierno de Navarra, las actuaciones en el vial de acceso al área industrial de Allo serán licitadas y ejecutadas por el propio Ayuntamiento.

DETALLES DEL CONVENIO SUSCRITO Y LA POSTERIOR ACTUACIÓN

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Allo, con un presupuesto de 1,9 millones de euros (IVA incluido), recoge las actuaciones necesarias para mejorar las condiciones actuales del vial, como el acondicionamiento del firme existente, así como distintas actuaciones dirigidas a optimizar el drenaje del vial y la oportuna señalización definitiva de la vía.

La intervención responde así al objetivo de "dotar a la localidad de una infraestructura de acceso en mejores condiciones y garantizar su adecuada funcionalidad".

La actuación, considerada de utilidad pública, se enmarca en la colaboración entre el Gobierno de Navarra y las entidades locales para "impulsar la mejora de las infraestructuras municipales y atender las necesidades de los municipios navarros".