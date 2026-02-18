Cohesión Territorial inicia la coordinación con las entidades locales de Navarra de cara al eclipse de sol de agosto

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez,, junto a dos técnicas de Lursarea - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha participado en la primera reunión territorial de coordinación, celebrada en Tudela, para "facilitar una respuesta coordinada y eficaz" ante "el excepcional reto organizativo y de movilidad" que supondrá el eclipse total de sol previsto para el próximo 12 de agosto.

El calendario se va a completar con un nuevo encuentro en Marcilla, el 19 de febrero, y en Estella-Lizarra, el 24 de febrero. Al encuentro han acudido alcaldes, concejales, representantes de la Policía Municipal y Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral y Protección Civil.

En este ámbito los municipios de Navarra "serán imprescindibles para la óptima gestión de flujos de visitantes y movilidad" en cuestiones como la identificación y priorización de las zonas óptimas de observación; la planificación de la movilidad y la orientación del destino y la ordenación de accesos y regulación de flujos a nivel local.

Con el objetivo de "garantizar una preparación adecuada", el Gobierno de Navarra ha constituido una mesa interdepartamental junto con diversos grupos temáticos de trabajo.

En este marco, la Dirección General de Administración Local y Despoblación lidera la Mesa de Movilidad, encargada de coordinar la ordenación de los flujos de espectadores desde la perspectiva de la movilidad local y foral, en colaboración con las distintas entidades competentes.

Jesús María Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación, ha destacado que "estamos ante un evento extraordinario que exige una planificación rigurosa y una coordinación estrecha entre administraciones".

"Nuestro objetivo es garantizar que el eclipse se viva como una oportunidad para el territorio, asegurando al mismo tiempo una gestión ordenada, segura y sostenible de los desplazamientos y la acogida de visitantes", ha subrayado.

El eclipse del 12 de agosto, ha continuado, "representa una oportunidad única para proyectar Navarra al exterior y dinamizar nuestros municipios". "Estamos trabajando con anticipación y responsabilidad para que este acontecimiento se desarrolle con todas las garantías y redunde en beneficio del conjunto del territorio", ha afirmado Rodríguez.

APOYO TÉCNICO A LAS ENTIDADES LOCALES

Dada "la excepcionalidad del evento", además de la coordinación y aportación de Nicdo, Lursarea prestará apoyo técnico mediante la dinamización del grupo de movilidad y el acompañamiento a las 141 entidades locales afectadas que así lo soliciten, "facilitando herramientas para la ordenación del evento en el territorio".

Desde Lursarea se ha subrayado que "vamos a acompañar a los municipios en la planificación y organización de este evento sin precedentes, ofreciendo apoyo técnico y promoviendo una gestión coordinada que permita minimizar impactos y maximizar las oportunidades para el desarrollo local".

ACONTECIMIENTO "EXCEPCIONAL"

Navarra será escenario "de un acontecimiento astronómico excepcional": un eclipse total de sol visible en 141 municipios del territorio foral. Se trata de un "fenómeno histórico que no se producía desde 1905 y que no volverá a repetirse hasta el año 2180".

La "magnitud" del evento prevé que sea presenciado por entre 573.000 y 984.000 personas, tanto visitantes como residentes locales, "lo que supone un importante reto en términos de gestión municipal, movilidad, seguridad y coordinación administrativa".