Cohesión Territorial inicia este lunes un estudio sobre los hábitos de compra y consumo de los habitantes de Sarriguren

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, iniciará este lunes la elaboración de un estudio de opinión con el objetivo de conocer los hábitos de compra y consumo de los habitantes de Sarriguren, así como identificar sus preferencias y necesidades en relación con la oferta comercial existente.

El director general de Ordenación del Territorio, José Antonio Marcén, ha afirmado que el estudio de los hábitos de compra y consumo de los habitantes de Sarriguren "servirá para definir mejor las líneas básicas de la ampliación del PSIS de Sarriguren, actualmente en curso, en la parte que atañe a los usos comerciales para adaptarse a las necesidades de la ciudadanía".

Marcén ha destacado que el Gobierno de Navarra "sigue avanzando" en el proceso de redacción del PSIS donde se han determinado los objetivos, las líneas de actuación, los accesos y la movilidad, los espacios libres, equipamientos públicos, usos terciarios o la valoración económica estimada, todo ello ya sometido a información pública.

El trabajo de campo para el estudio de hábitos de consumo y compras se desarrollará entre los días 15 y 19 de junio y será realizado por la empresa CIES, especializada en estudios de mercado y opinión.

La encuesta se llevará a cabo mediante entrevistas telefónicas y personales a un total de 400 personas mayores de 18 años, seleccionadas de forma aleatoria, con el fin de "garantizar la representatividad y fiabilidad de los resultados obtenidos".

El estudio permitirá "recopilar información relevante sobre los comportamientos de compra de la población, contribuyendo así a una mejor planificación de futuras acciones y estrategias comerciales orientadas a responder a las demandas reales de los consumidores locales".