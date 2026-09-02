Cohesión Territorial licita las obras de rehabilitación del firme de la N-121B entre Mugairi y el puerto de Otsondo

Obras de rehabilitación de firme en una carretera de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha licitado las obras de rehabilitación del firme de la carretera de interés general de Navarra, N-121B, entre Mugairi y el puerto de Otsondo, por 1.899.799 euros (IVA incluido) y por un plazo de ejecución previsto de dos meses.

La intervención permitirá dotar a la carretera de una superficie de rodadura "cómoda, impermeable y segura, mejorando las condiciones de circulación a lo largo de 14,6 kilómetros y reforzando la seguridad vial de las personas usuarias de esta vía", según ha informado el Gobierno.

La actuación tiene como objetivo reparar los deterioros detectados en la capa de rodadura de la vía y recuperar unas condiciones óptimas de circulación. Para ello, los trabajos contemplan el fresado y reposición puntual del firme en los tramos que presentan un mayor grado de deterioro, seguido del extendido de una nueva capa de firme.

LABORES DE CONSERVACIÓN EN EL ENTORNO DEL VALLE DE BAZTAN

Las labores de conservación proyectan la rehabilitación del firme a lo largo de 14,6 kilómetros. El primer tramo en el que se desarrollarán las obras es el ubicado entre los puntos kilométricos 43 y 46, entre las localidades de Mugairi y Arraioz. Asimismo, la intervención se realizará en un segundo tramo entre los puntos kilométricos 51,400 y 63, en la zona norte de Elizondo y el alto del puerto de Otsondo.