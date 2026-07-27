Cohesión Territorial y Nilsa implantan un sistema de drenaje de agua en el aparcamiento del Castillo de Javier

Sistema urbano de drenaje sostenible implantado en el parking del Castillo de Javier. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, en colaboración con NILSA, ha implantado un sistema de drenaje y absorción sostenible de agua en el aparcamiento del Castillo de Javier para "garantizar la seguridad vial y el buen estado de las carreteras y sus entornos". La actuación ha contado son un presupuesto de ejecución 82.259 euros (IVA incluido).

El Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), también conocido como Jardín de lluvia, sirve para absorber agua en escorrentía en grandes superficies impermeables. Esta iniciativa que se ha desarrollado en el entorno del Castillo de Javier, implica la adaptación de este enclave a las herramientas para combatir el cambio climático.

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS)

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son un conjunto de soluciones diseñadas para "gestionar el agua de lluvia de forma más natural y eficiente, favoreciendo que se infiltre en el terreno allí donde cae, en lugar de canalizarla directamente hacia las redes de alcantarillado y saneamiento". Este modelo contribuye a reducir el riesgo de colapso de las infraestructuras de drenaje durante episodios de lluvias intensas, disminuye el consumo energético y los costes asociados a la depuración, y ayuda a mantener el ciclo natural del agua mediante la recarga de los suelos, ha informado el Gobierno foral.

Además de mejorar la gestión hídrica, los SUDS constituyen "una herramienta clave para avanzar hacia un urbanismo más sostenible y resiliente frente al cambio climático". Su implantación es viable en todo tipo de municipios y entornos, gracias a soluciones de construcción sencilla y económica que integran la infraestructura verde en el espacio urbano. De este modo, ha añadido, "favorecen ciudades y pueblos mejor preparados para afrontar precipitaciones cada vez más intensas, al tiempo que generan beneficios ambientales, paisajísticos y de calidad de vida para la ciudadanía".