Cohesión Territorial publica la ortofotografía de 2025 con las imágenes actualizadas de toda la Comunidad foral

Nuevo puente de acceso al polígono de Landaben desde Barañáin, ya visible en la actualización de la ortofotografía de 2025. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Sección de Cartografía, Topografía y Geodesia de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha concluido la nueva imagen de la Comunidad foral. La ortofotografía 2025 reproduce la superficie terrestre libre de errores y deformaciones con la misma validez de un plano cartográfico.

Además, resulta imprescindible para los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, sociedades públicas y empresas, en su uso como información de referencia para generar otros productos, actualizar los existentes y actuar como base en multitud de aplicaciones.

Las ortofotos, consideradas como Información Geográfica Básica en el Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA), se emplean en cuestiones relacionadas con obra civil, urbanismo, catastro, la gestión forestal y los recursos agronómicos.

La nueva ortofotografía muestra con precisión, y en una resolución de 25 centímetros de pixel (remuestreados del vuelo a 33 centímetros de píxel), todo el territorio de la Comunidad foral a una altura de entre 8.490 y 8.710 metros, explican en un comunicado el Gobierno de Navarra.

UNA AVIONETA, SIETE JORNADAS DE VUELO Y 3.616 IMÁGENES

Para la obtención de las imágenes, se empleó una avioneta Beechcraft King Air B200GT (EC-LJN), con ventana fotogramétrica y con una cámara multiespectral fotogramétrica DMC III de Leica Geosystems. Las capturas se realizaron entre los pasados meses de julio y octubre, en siete jornadas de vuelo, para las que fue necesario cumplir unas condiciones que permitieran la toma de imágenes con precisión y calidad radiométrica.

Los vuelos, contratados por Tracasa Instrumental, S.L. al Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), permitieron obtener 3.616 imágenes con un GSD de 35 centímetros y con un solape entre imágenes del 80% y entre pasadas del 40%.

La georreferenciación de dichas imágenes se realizó siguiendo la orientación directa de las estaciones del sistema global de navegación por satélite de la Red Geodésica Activa de Navarra (RGAN). Se corresponden con trece estaciones permanentes, situadas a lo largo de toda la Comunidad foral, que permiten ofrecer gran precisión de geoposicionamiento y correcciones en tiempo real mediante constelaciones GPS, Glonass, Galileo y Beidou.

A partir los datos de vuelo, la empresa pública Tracasa Instrumental, adscrita al Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, realizó el control de calidad del vuelo fotogramétrico del ICGC, la mejora de la georreferenciación de las imágenes y la producción de la ortofoto definitiva.

ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA

A partir los datos de vuelo, la empresa pública Tracasa Instrumental, adscrita al Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, realizó el control de calidad del vuelo fotogramétrico del ICGC, la mejora de la georreferenciación de las imágenes y la producción de la ortofoto definitiva.

A través de un proceso de aerotriangulación, usando más de 1.000 puntos de apoyo de coordenadas conocidas, y posterior mosaicado se ha obtenido la ortofoto definitiva de 2025, que, ha resultado lo más homogénea y natural posible.

La ortofotografía de 2025 se podrá consultar en todos los canales del Geoportal de Navarra, repositorio de Cartografía y en la Cartoteca y Fototeca de Navarra.

Los servicios WMTS están disponibles en IDENA y Comparamapas en la colección de mapas de fondo de máxima actualidad. Para un uso profesional también está disponible el acceso a la ortofoto a través de servicios interoperables WMS que provee IDENA (Ortofoto 2025) y mediante descarga desde la Cartoteca y Fototeca de Navarra.

Asimismo, se puede acceder en la Cartoteca y Fototeca de Navarra a los fotogramas originales del vuelo (Vuelo Navarra 2025).

Para las personas aficionadas a las actividades al aire libre, desde el Repositorio de Cartografía se disponen de archivos MBTiles, compatibles con las aplicaciones más populares en teléfonos móviles para uso en modo desconectado (Oruxmaps, Twonav,...). También se encuentra en formato BD SQLITE para fondo en aplicaciones de navegación en modo offline como Osmand.