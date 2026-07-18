Colaboración entre el área de Salud de Tudela y entides locales para reducir las visitas fallidas en Atención Primaria

PAMPLONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Atención Primaria (AP) del Área de Salud de Tudela (AST) trabaja desde hace meses en una campaña de concienciación de la necesidad de cancelar citas solicitadas en los centros de salud o consultorios cuando no se vaya a acudir. La mayoría de los equipos de AP del Área de Salud de Tudela llevan tiempo aplicando medidas de concienciación a pacientes, como la publicación de recuentos mensuales del número de citas perdidas en sus propios centros de salud o consultorios.

En el primer semestre de 2025, el Área de Salud de Tudela registró 17.846 consultas fallidas en sus siete zonas básicas de salud. Esta cifra se ha reducido en el mismo período del presente año hasta 16.824, "lo cual evidencia que este trabajo está contribuyendo a reducir inasistencias", han señalado desde el área de Salud de Tudela.

RESULTADOS POSITIVOS DE LAS MEDIDAS DE CONCIENCIACIÓN

A la publicación de fallidas en los centros de salud se ha sumado en algunas zonas básicas el apoyo de las administraciones municipales exponiendo los datos en las redes de comunicación de sus localidades.

La combinación de las dos medidas, publicación de fallidas en los centros de salud y en las redes sociales de los municipios, está registrando, por tanto, "buenos" resultados. En la comparativa de los datos del primer semestre de este año con los del año pasado, las zonas básicas de Corella o Valtierra-Cadreita han reducido el número de citas fallidas en más de medio millar en el caso de la primera (lo que supone un 16%) y en más de 300 en el caso de la segunda (14%).

Asimismo, Cascante o Cintruénigo han registrado casi 200 consultas fallidas menos en los seis primeros meses de este año, que las que observaron en 2025. Estos datos, han indicado desde el área de Tudela, vienen demostrando que la colaboración de las administraciones locales ha sido pilar fundamental para la concienciación de la ciudadanía. A la vista de estos resultados exitosos, los equipos administrativos de las siete zonas básicas han diseñado una campaña coordinada para facilitar la extensión de estas buenas prácticas a todas las zonas básicas de salud, apostando por la publicación mensual de los datos de inasistencia de pacientes, tanto mediante carteles informativos en sus propios espacios, como en colaboración con administraciones locales en otros tablones municipales y a través de los propios canales de información.

Sólo en los cuatro primeros meses del año, Navarra registró un total de 65.796 citas fallidas (548 al día), huecos que agravan los problemas de accesibilidad y provocan mayores tiempos de espera. A la vista de los datos, el Servicio Navarro de Salud ha implementado recientemente medidas de recordatorio de las citas mediante notificaciones enviadas al teléfono móvil de quienes cuentan con Carpeta Personal de Salud con una anticipación de 48 horas.

Dichas notificaciones recuerdan el nombre del profesional, el día y hora y el centro de salud correspondiente y, además, recogen el modo de cancelar la cita en caso de que sea necesario. Con estas medidas intentan también reducir el número de citas fallidas.