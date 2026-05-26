La Colección Ciga ha recibido la visita de 18.445 personas durante sus tres primeros meses de apertura al público

Guiada por Pello Fernández comisario de la exposición - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18.445 personas han visitado entre los meses de febrero y mayo la colección museográfica permanente de Javier Ciga Echandi (1877-1960), en Civivox Pompelo. La exposición, que recoge 133 obras de forma estable, permite un recorrido por el legado pictórico del pintor pamplonés, que refleja la sociedad de la época.

El espacio expositivo ha incorporado recientemente nuevo material informativo (hoja y cuaderno de sala) en el que se recoge información detallada sobre el autor y las características técnicas de las obras, lo que "mejora y complementa la experiencia del público visitante".

Según ha precisado el Ayuntamiento, la disposición de las obras, concebida como un gran gabinete de maravillas, crea un mosaico visual continuo que envuelve al visitante y evoca tanto los antiguos cuartos de curiosidades de los siglos XVI al XVIII, considerados antecedentes de los primeros museos, como los ambientes domésticos y burgueses de la Pamplona de comienzos del siglo XX. A ello ha contribuido, además, la mejora de la iluminación de la sala.

La Comisión de Presidencia ha disfrutado este martes de una visita guiada a la exposición de la mano del presidente de la Fundación Ciga y comisario de la colección, Pello Fernández Oyaregui. Este recorrido ha permitido, además, comprobar la adecuación del espacio y conocer la nueva documentación divulgativa.

La Colección Ciga, en la que han colaborado el Museo de Navarra o la Fundación Caja Navarra, entre otros, tiene como objetivo crear un espacio de disfrute artístico, así como poner el legado del pintor al servicio de la ciudad de Pamplona y de Navarra, cumpliendo así la voluntad de la familia y de la Fundación Ciga, entidad privada sin ánimo de lucro que pretende promover, dar a conocer e investigar la obra del pintor.

La muestra, situada en una sala de la planta -1 del Civivox Pompelo, ofrece un amplio recorrido por la obra artística de Ciga. En ella se incluyen obras de diversos géneros, como el retrato, la pintura etnográfica, el paisaje, el bodegón, el desnudo, los temas religiosos, históricos, alegóricos o simbólicos, entre otros. También presenta diferentes técnicas pictóricas, que abarcan desde el óleo y el dibujo (lápiz, carboncillo o aguada) hasta la acuarela y el cartel sanferminero.

La colección, con entrada libre, se puede visitar de lunes a sábado de 11.30 a 13.30 horas y de 18 a 20.30 horas.