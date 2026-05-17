El colectivo LGTBI reivindica en Pamplona "ocupar y vivir los espacios con tranquilidad" y "libres de violencia"

Concentración en Pamplona con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en Pamplona, convocada por la Plataforma 28J con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ha reivindicado este domingo su derecho a "ocupar y vivir los espacios con tranquilidad" y "libres de violencia".

La movilización ha tenido lugar este mediodía en la plaza Consistorial, donde varias decenas de personas se han congregado luciendo una pancarta con el mensaje 'Eraso LGTBIAQ+fobiarik ez (No a los ataques LGTBIAQ+fóbicos). Sin miedo, visibles y combatives'.

Asimismo, se ha leído un comunicado en el que se ha advertido de que los discursos de odio "aumentan a nuestro alrededor" y se ha reivindicado "nuestro derecho a la autodeterminación del cuerpo, la vida y el territorio", rechazando "la impunidad de quienes vulneran estas u otras libertades que garantizan la dignidad humana".

La Plataforma 28J ha reivindicado la lucha del colectivo LGTBI y ha rechazado el "discurso identitario". "Buscamos el reconocimiento y la unión de las personas disidentes y de las formas de vida no normativas para que, desde ahí, todas las personas podamos vivirnos, expresarnos y relacionarnos en igualdad", ha manifestado.

También ha habido un recuerdo al "genocidio en Palestina" y a la "persecución sistemática de personas migrantes", expresando su solidaridad con las personas que fueron desalojadas recientemente del antiguo convento de Aranzadi.

Por otro lado, la plataforma ha censurado el 'pinkwashing': "No permitiremos que ningún estado, partido o marca se apropie de nuestro discurso, ni que instrumentalicen nuestras vidas y derechos para obtener beneficio económico". Asimismo, ha destacado los "casos de abuso institucional y las agresiones LGTBIQAfóbicas". De la misma manera, ha rechazado "los discursos trans-excluyentes que disfrazan de feminismo la discriminación y exclusión de las personas trans".

Por todo ello, la Plataforma 28J ha llamado a que "salgamos a las calles y luchemos. Las vidas tienen que estar en el centro y no vamos a parar. Por unas vidas que merezcan la pena ser vividas, dignas y libres".

"REPUNTE" DE LGTBIFOBIA

En declaraciones a los medios de comunicación, Silvia Álvaro Carballido, representante de la plataforma 28J, ha advertido de un "repunte" en la LGTBIfobia. Así, ha puesto como ejemplo la aparición en Pamplona de "pintadas transfobas" o la "negación de tratamiento a las personas trans" que, en algunos casos, "se siguen derivando a psiquiatría".

Paco Andreu, también de la Plataforma 28J, ha explicado que "esta semana hemos tenido un juicio por una agresión cometida en una zona de cruising" en la capital navarra. A este respecto, ha lamentado que "hay mucho miedo y mucha impasibilidad por parte de las administraciones en algunos casos de hacer frente a estos ataques" y ha afirmado que "hay mucha infradenuncia".

Silvia Álvaro ha reivindicado "poder ocupar y vivir en los espacios con tranquilidad, cada persona pudiéndose expresar y pudiendo vivir con su identidad, con su expresión de género, que seamos más libres para actuar dentro de nuestra identidad".