Colegio Navarro de Periodistas dice que el proceso electoral es "plenamente legal y transparente" y critica "falsedades"

PAMPLONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Navarro de Periodistas ha afirmado que el proceso electoral para la renovación de los órganos de gobierno de la entidad "es plenamente legal, transparente y ajustado a los Estatutos".

Así se ha pronunciado este miércoles, después de que una candidatura a la Junta de Gobierno haya criticado "irregularidades" en el proceso electoral y haya exigido su "admisión inmediata" tras haber sido excluida del proceso por la actual junta en funciones.

En un comunicado, la Junta de Gobierno en funciones del Colegio Navarro de Periodistas ha mostrado su "preocupación" ante la difusión de "acusaciones infundadas y afirmaciones falsas sobre el proceso electoral para la renovación de los órganos de gobierno".

"En defensa de la transparencia y la legalidad, procedemos a aclarar los hechos, apoyándonos en datos objetivos y en los Estatutos de nuestro Colegio. Es rotundamente falso que el proceso 'carezca de garantías' o 'impida la libre concurrencia'", han señalado.

Según han relatado, "la convocatoria electoral se publicó el 12 de noviembre de 2025, con 45 días de antelación a la votación del 27 de diciembre, en estricto cumplimiento del Artículo 41 de los Estatutos".

La información -plazos, requisitos, métodos de votación y documentación- "está disponible públicamente en la web oficial del Colegio, mediante ventanilla única". La libre concurrencia "está garantizada, por tanto, y siempre supeditada al cumplimiento de requisitos estatutarios objetivos".

"La única candidatura admitida -encabezada por Patxi Pérez- fue presentada el 27 de noviembre dentro de plazo, verificada y proclamada el 4 de diciembre. La otra relación de nombres fue rechazada por defectos formales y presentación fuera de plazo, no por decisión discrecional", han remarcado.

Además, han subrayado que "las dimisiones producidas el 8 de septiembre de 2025 -8 miembros de 10- no supusieron un vacío legal, sino que motivaron la activación del proceso de renovación mediante la convocatoria de la Asamblea General".

"Es cierto que se produjeron vacantes en 2020 (tesorería) y 2024 (secretaría), pero estas se gestionaron conforme al Artículo 31, mediante la asignación temporal de funciones dentro de la Junta. En ningún momento existió 'dejadez institucional'. El Artículo 31 establece que, incluso tras ceses mayoritarios, el decano y vicedecano permanecen en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Junta", han añadido.

CALENDARIO ELECTORAL

Desde el Colegio Navarro de Periodistas han indicado que "también es falso que el proceso se haya 'concentrado en una sola jornada' o que carezca de calendario o garantías".

En concreto, han indicado que "tras la convocatoria de Asamblea, se establecieron los siguientes plazos: presentación de candidaturas, 13-27 noviembre; proclamación, en los cinco días hábiles siguientes al cierre del plazo de presentación de candidaturas, se comunicó el 4 diciembre; votación en Asamblea, 27 diciembre, a las 10 horas (primera convocatoria) y 10.15 horas (segunda), conforme al Artículo 23".

"La Junta en funciones actúa como órgano electoral, tal y como prevén los Estatutos. Además, se ha habilitado el voto anticipado por correo o correo electrónico (Art.42)", han subrayado.

Además, han explicado que el hecho de que "solo haya una lista admitida no es consecuencia de una exclusión, sino del cumplimiento de requisitos objetivos". "La lista alternativa llegó por correo certificado el 28 de noviembre, a las 10.01 horas, fuera del plazo fijado por Estatutos, y presentaba además los siguientes defectos: 13 integrantes, cuando el Art. 27 fija 12; cargos incompletos (Art.39), no se asignaban cargos de decano/a, tres vicedecanos/as, secretario/a general, tesorero/a y seis vocales", han relatado.

Además, según han añadido, "se han trasladado modificaciones en comunicaciones posteriores que no se corresponden con el documento que presentaron". "La inadmisión fue, por tanto, una decisión técnica, adoptada por la Junta en funciones, y se ajusta plenamente al Art.41. Por otra parte, el matasellos del envío no sustituye a la exigencia estatutaria de presentación en secretaría (Art. 41), ya que el plazo es de presentación y no de envío", han remarcado.

Por otro lado, han añadido que "la afirmación de que existe un 'acto político' para impedir competencia es falsa y difamatoria". "La inadmisión obedeció a criterios estrictamente técnicos, objetivos y transparentes, de aplicación igualitaria a todos los colegiados. Es importante subrayar que, en dos ocasiones, la Junta de Gobierno en funciones propuso reunirse con miembros de esta lista alternativa para conversar, aclarar dudas y encauzar el proceso de forma constructiva. En ambas ocasiones, rechazaron el diálogo que ahora públicamente demandan", han manifestado.

Además, a su juicio, "las exigencias de admitir listas fuera de plazo, anular proclamaciones válidas, alterar el calendario o designar una 'mesa ajena' carecen de fundamento estatutario". "Modificar plazos u órganos electorales vulneraría directamente los Estatutos del Colegio. El proceso electoral en marcha es plenamente legal, transparente y ajustado a los Estatutos. Las recientes acusaciones buscan deslegitimar una convocatoria necesaria y orientada a revitalizar la institución del Colegio Navarro de Periodistas", han subrayado.