Archivo - Los colegios públicos Vázquez de Mella y Ermitagaña, seleccionados en la convocatoria de renaturalización de patios - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los patios de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria Vázquez de Mella (II Ensanche) y Ermitagaña (Ermitagaña / Mendebaldea) trabajarán en un proceso participativo de codiseño y formación verde el curso que viene, tras ser seleccionados en la convocatoria de renaturalización de patios.

Han obtenido 72,25 y 64,95 puntos, respectivamente, en esta convocatoria que ha considerado criterios de vulnerabilidad social; de las características del entorno del centro; de la infraestructura verde y azul y estado del patio; y de la propuesta de usos y dinámicas y proyecto pedagógico del patio.

Está previsto que esta iniciativa tenga continuidad los próximos años. Es la primera vez que se realiza específicamente este proceso de análisis de los centros y de pensamiento y reflexión sobre el proyecto pedagógico desde el inicio.

Así lo han dado a conocer este lunes en una rueda de prensa la concejala delegada de Educación, Participación Ciudadana y Euskera del Ayuntamiento de Pamplona, Aitziber Campión, y el concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre.

Según Campión, tras analizar todas las solicitudes ambos centros han sido seleccionados "por la calidad de sus proyectos, también por el compromiso educativo y por la implicación que han demostrado sus comunidades escolares, no solo la dirección".

Esta convocatoria, ha señalado, "nos permite priorizar de manera más transparente y más rigurosa y justa la decisión de qué patios se renaturalizan", ya que se realiza "un análisis exhaustivo de cuáles son las condiciones de cada uno de los patios y cada uno de los proyectos".

"Esta convocatoria nace para ordenar ese proceso hasta llegar a renaturalizar el patio y también hacerlo más riguroso y también más participado", ha subrayado, tras añadir que además "consolida una línea" porque "hasta ahora eran más decisiones puntuales".

La renaturalización de patios, según Campión, "está dentro de un concepto de entender el patio como un espacio educativo". "No es una cuestión estética ni una obra puntual, es más una forma de entender tanto la educación como el bienestar", ha manifestado.

Por su parte, Izaguirre ha destacado que la renaturalización de patios "no es una actuación aislada, es una pieza más de una estrategia urbana que ya estamos aplicando" en distintos espacios de la ciudad, en la búsqueda de una Pamplona "más saludable, más amable y más preparada para los retos ambientales del siglo XXI". Ha añadido que, sumando estos dos centros, en cuatro años el Ayuntamiento habrá renaturalizado siete patios distribuidos por diferentes barrios.

Ahora mismo, 11 de los 24 centros públicos se encuentran en distintos estadíos de renaturalización de sus patios y esta convocatoria tiene la vocación de sumar dos centros anulamente.

En 2026, se renaturalizará además el patio del CP Rochapea, en el que se intervendrá en el marco de un proyecto europeo del programa SUDOE. El proyecto, denominado Col3Natur y que arrancó junio, está liderado por la Universidad de Navarra, y en él participan socios de España, Francia y Portugal.

Todas estas intervenciones sobre los patios de colegios y escuelas infantiles, "además de mejorar el potencial educativo y pedagógico para los menores, democratizan el espacio público a la ciudadanía de todas las edades y trabajan contra el efecto 'isla de calor' y en favor de la prevención del riesgo de catástrofes y la resiliencia".

SEIS CENTROS HAN PARTICIPADO EN LA PRIMERA CONVOCATORIA

La convocatoria se lanzó en septiembre de este año en la idea de desarrollar un máximo de dos proyectos durante el curso escolar 2026-2027. En esta primera edición, además de los dos seleccionados, se han presentado otros cuatro centros más, que son, en orden de puntuación, CP Patxi Larrainzar (64,5 puntos), CP García Galdeano (62,3 puntos), CP Azpilagaña (61 puntos) y CP Doña Mayor (55,3) puntos).

Tras la selección realizada por un tribunal técnico, ahora se iniciará un nuevo proceso de participación, acompañado por profesionales, con el que se le dará forma a un proyecto. Para ello se elegirá un grupo motor que deberá tener en cuenta "las voces y opiniones de toda la comunidad educativa", especialmente de niños. Cuando el proyecto esté configurado se ejecutará la obra, ya el curso que viene.

Este sistema de intervención, nuevo en Pamplona, es "un vector que se suma a la actuación municipal en apoyo al proceso de retorno de los actuales patios escolares hacia enfoques más amables, sostenibles, con diversificación de usos y mayor potencial educativo y pedagógico".

En el diseño de los proyectos finales para cambiar de forma integral ambos espacios deberá atenderse a criterios de adaptación al cambio climático, fomento de la biodiversidad y educación en naturaleza, diversidad y juego espontáneo, igualitario e inclusivo.

IMPLICADOS 11 DE LOS 24 CENTROS PÚBLICOS

Desde el año 2009, se ha intervenido con criterios de renaturalización en siete patios. Ahora, el Ayuntamiento se propone ampliar anualmente la red, sumando dos centros cada año.

El curso que viene se transformarán el CP San Francisco, que quedó pendiente este verano tras quedarse la licitación de la obra desierta, y el CP Rochapea, seleccionado dentro de la convocatoria europea SUDOE para su transformación.

En paralelo, en 2026 se trabajará con los ganadores de la convocatoria Vázquez de Mella y Ermitagaña, cuya transformación tendría lugar el año siguiente, y así sucesivamente.

Son por tanto 11 de los 24 los centros ya implicados en la renaturalización, aunque en fases diferentes de avance. A ellos, hay que sumar los cuatro participantes en la convocatoria que este año no han podido ser seleccionados, pero cuyo "compromiso" se "pone en valor".

Y en el ámbito de la educación, si a los colegios públicos de Infantil y Primaria se le suman las intervenciones en escuelas infantiles la red de pulmones verdes pedagógicos "crece aún más". Las EEII de Lezkairu, Mendillorri y Printzearen Harresi se concibieron ya con la presencia de la naturaleza integrada en el patio.

En 2024 se aprovechó la reforma de la Escuela Infantil Donibane para transformar también su espacio exterior, y en 2025 han sido renaturalizados los patios de las EEII Azpilagaña y Buztintxuri.

En otros centros también se han hecho actuaciones de diferentes niveles de impacto, sin llegar a transformaciones globales. Es el caso de las EEII Goiz Eder, Haurtzaro, Egunsenti o Mendebaldea.

LA CONVOCATORIA EUROPEA SUDOE: PROYECTO COL3NATUR

Pamplona, junto con universidades, centros de investigación, administraciones públicas y empresas de España, Francia y Portugal, participa en programa europeo Interreg SUDOE con el proyecto COL3NATUR.

Esta es una propuesta que busca "acelerar la adaptación al cambio climático mediante la incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS por sus siglas en inglés) en edificios, patios y caminos escolares de zonas urbanas y rurales del suroeste de Europa".

El Colegio Público Rochapea será uno de tres los centros pilotos en el que se realicen obras dentro de una iniciativa que se extenderá a 15 escuelas y a seis 6 redes de caminos escolares de los tres países.

Además, se impartirán dos cursos de verano multidisciplinares y transnacionales para "fomentar la industrialización de elementos constructivos con NBS, el tercer vector de actuación del programa".

Se trata de "reducir los efectos de las temperaturas extremas, las olas de calor, las lluvias torrenciales y otros impactos derivados del cambio climático, asegurando la eficiencia de las medidas mediante la cooperación transnacional". La ayuda FEDER para todo el proyecto es de 1,72 millones de euros sobre un coste subvencionable de 2,29 millones euros.