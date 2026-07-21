Una colisión múltiple provoca retenciones en la Ronda de Pamplona

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PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos turismos y un camión ha provocado este martes a primera hora retenciones en la PA-30 (Ronda de Pamplona), en el kilómetro 10, a la altura del Alto de Miravalles.

El siniestro ha ocurrido a las 7.15 horas. El conductor de uno de los turismos ha precisado desatrapamiento y presenta heridas de diversa consideración, según ha informado la Policía Foral.

La vía ha permanecido cortada en su totalidad durante las labores de asistencia sanitaria. Patrullas de Tráfico de la Policía Foral han regulado la circulación dando paso alternativo. El cuerpo policial, que instruye las diligencias, ruega máxima precaución en la zona.