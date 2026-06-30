Los 'coliving' del Pirineo tendrán continuidad en los próximos años con una dotación de 1,8 millones

El director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, Jesús María Rodríguez, acompañado de los representantes de Ochagavía, Junta de Salazar y Ayuntamiento y Junta de Roncal, entidades con 'coliving' en el Pirineo. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 'coliving' del Pirineo, en las localidades de Roncal, Ochagavía y Ezcároz, tendrán continuidad en los próximos años con una dotación de 1,8 millones de euros para el periodo 2026-2028 (500.000 euros en 2026, 600.000 en 2027 y 700.000 en 2028).

El director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, Jesús María Rodríguez, ha visitado este martes dos de los proyectos impulsados por el Departamento de Cohesión Territorial en el marco del Plan del Pirineo: el 'coliving' de Ezcároz, donde se ha impulsado este modelo residencial que combina estancias privadas con espacios de uso compartido, y la residencia de personas mayores de Ochagavía.

Rodríguez ha destacado que "se trata de iniciativas que inciden en ámbitos estratégicos para el futuro del territorio: el acceso a la vivienda y el refuerzo de los servicios sanitarios y sociales". Estas acciones se enmarcan en un contexto en el que Navarra "sigue perdiendo población en los diferentes valles, por eso estas iniciativas responden a necesidades concretas detectadas desde el propio territorio y que ayudan a crear condiciones para fomentar el empleo y garantizar la prestación de servicios esenciales en el Pirineo".

"La red de 'colivings' y el servicio de comida a domicilio son ejemplos claros de la apuesta del Departamento de Cohesión Territorial y del enfoque del Plan del Pirineo: impulsar soluciones concretas, adaptadas al territorio, que faciliten la vida cotidiana y contribuyan a su futuro", ha concluido el director general de Administración Local y Despoblación.

CUARTO 'COLIVING' DE LA RED

En el ámbito de la vivienda, la visita ha permitido conocer el cuarto 'coliving' de la red, ubicado en Ezcároz, y poner en valor esta iniciativa dirigida a atraer y retener profesionales, ofreciendo soluciones habitacionales temporales que faciliten su asentamiento en el territorio.

Los cuatro recursos existentes -ubicados en Roncal, Ochagavía y Ezcároz- han sido promovidos mediante la rehabilitación de vivienda ya existente y financiados a través de la convocatoria de ayudas a entidades locales 'Lan eta bizi / Vivir y trabajar'. Esta línea estratégica del Plan del Pirineo busca impulsar proyectos que favorezcan la fijación de población, la atracción de talento y la dinamización económica de las comarcas pirenaicas.

Actualmente, la red está integrada por cuatro 'colivings' que suman un total de 16 habitaciones: siete en el valle de Roncal y nueve en el valle de Salazar. Todos ellos combinan habitaciones individuales con zonas comunes equipadas que fomentan la convivencia y la interacción entre las personas usuarias.

El proyecto pionero se ubicó en Roncal y amplió su capacidad el pasado año para dar respuesta a la creciente demanda. A esta experiencia se han sumado dos 'colivings' en Ochagavía y un cuarto recurso promovido por la Junta de Salazar, cuya ocupación comenzará en julio, consolidando así una red de alojamientos adaptada a las necesidades de los diferentes valles del Pirineo Navarro.

El perfil de las personas usuarias responde a las características socioeconómicas de cada territorio. En Roncal, estos alojamientos acogen principalmente a personas con empleos temporales o estacionales vinculados a la hostelería, la temporada de esquí o servicios de la administración local. En el valle de Salazar, además de estos perfiles, los 'colivings' facilitan el alojamiento de profesionales que prestan servicios esenciales, como trabajadoras de la Residencia Valle de Salazar, contribuyendo a reforzar la cobertura de servicios públicos.

COMIDA A DOMICILIO EN LA RESIDENCIA VALLE DE SALAZAR

La visita institucional del director general de Administración Local y Despoblación ha continuado en la Residencia valle de Salazar para conocer el servicio de comida a domicilio. Esta iniciativa, también impulsada por la Dirección General en el marco del Plan del Pirineo, tiene como objetivo reforzar la atención a las personas mayores y favorecer su permanencia en el entorno rural mediante un servicio de proximidad.

El proyecto, puesto en marcha el pasado año como experiencia piloto, se ha consolidado tras su implantación. El servicio se presta desde la residencia en colaboración con las Juntas Generales de los valles de Salazar y Roncal y el Ayuntamiento de Ochagavía, entidades que forman parte del patronato y participan en su seguimiento.

Actualmente, el servicio atiende a 24 personas de Ochagavía, Jaurrieta, Ezcároz, Esparza de Salazar, Burgui, Roncal, Isaba y Uztárroz, mediante el reparto diario de comidas elaboradas en la residencia. Esta iniciativa contribuye a reforzar la red de cuidados en el Pirineo y la prestación de servicios de proximidad dirigidos a personas mayores que residen en pequeños municipios.