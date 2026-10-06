El comedor comunitario de Etxabakoitz abre este miércoles las inscripciones para el último trimestre del año

Archivo - Imagen del comedor. - GORKA-BEUNZA - Archivo

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comedor comunitario de Etxabakoitz vuelve a abrir sus puertas tras el parón estival de cara a otoño. Para ello, ha abierto el plazo de inscripción para asignar las 24 plazas disponibles, reservadas para personas mayores de 60 años empadronadas y residentes en el barrio, a las que se ofrecerá comida de lunes a viernes. Las personas interesadas deberán inscribirse desde este miércoles y hasta el próximo día 14. Si hubiera más inscripciones que plazas disponibles, se realizará un sorteo para asignar las plazas. Las personas beneficiarias deberán abonar 160 euros. Esa cuantía cubrirá las comidas de los días laborables desde 19 de octubre al 21 de diciembre, ambos inclusive, a razón de 4 euros cada día.

Existen dos vías de inscripción. Por un lado, los días 7, 8 y 9 de octubre, las personas interesadas deberán hacerlo a través del teléfono 621 24 61 06 de 12 a 14 horas. Los días 13 y 14 de octubre la inscripción será presencial en el local de mayores de Etxabakoitz, ubicado en la avenida de Aróstegui, s/n., de 12 a 16 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

El pago se realizará proporcionalmente al número de comidas de cada mes. Así, serán 40 euros en octubre; 76 euros en noviembre y 44 en diciembre. En los días declarados festivos por el Ayuntamiento de Pamplona no habrá comedor. Asimismo, no se ofertará el servicio el 4 y el 7 de diciembre. Únicamente se realizarán las devoluciones en aquellos casos en los que la ausencia esté debidamente justificada.

El proyecto de comedor comunitario que surgió por iniciativa de la Plataforma Vecinal de Etxabakoitz, con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona. Las comidas se dispensarán en el local de mayores del barrio de Etxabakoitz. El comedor comunitario se concibe como "un espacio de encuentro donde, además de garantizar una correcta alimentación, se refuercen los vínculos entre el vecindario y se generen nuevas alternativas de ocio y proyectos comunitarios enfocados en atender las necesidades de las personas mayores".

De hecho, tras la comida, las personas participantes pueden disfrutar de una sobremesa compartida, ha indicado el Consistorio. Para ello, se cuenta con una persona encargada de dinamizar el espacio, fomentando la conversación e incentivando la participación en juegos (como cartas, parchís...). En definitiva, se trata de un proyecto orientado a "compartir, convivir, construir comunidad y prevenir situaciones de soledad no deseada", ha añadido.

El comedor se puso en marcha en marzo, como una prueba piloto que se extendió hasta el mes de junio. Entonces, el servicio se ofrecía tres días a la semana. No obstante, en esta nueva edición se prestará de lunes a viernes.