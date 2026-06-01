Comienza la colocación de los 900 postes y 2.700 tablones que componen el vallado del Encierro

Colocación de los postes y tablones que componen el vallado del Encierro - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este lunes han comenzado los trabajos de colocación de los 900 postes y 2.700 tablones que componen el vallado del Encierro, con el objetivo de garantizar la seguridad de corredores y público durante los encierros que se celebrarán en los Sanfermines, del 7 al 14 de julio.

Un año más, como viene ocurriendo desde 1992, es la Carpintería Hermanos Aldaz Remiro la encargada de esta labor, contratada por la Casa Misericordia, responsable de la plaza de toros y del Encierro.

Entre los trabajos que asumen desde Hermanos Aldaz se incluyen la conservación, revisión, mantenimiento e instalación de todos los elementos que componen esta estructura de seguridad.

Junto a los postes y los tablones, el vallado también se verá jalonado de 80 puertas, que facilitan el acceso de servicios de emergencia y seguridad "de una forma rápida y eficaz".

Aunque el recorrido del Encierro mide 848,6 metros, el vallado se extiende más allá, ya que también se instalará a lo largo de la Cuesta de Santo Domingo, para conectar los corrales del Gas, en el barrio de Rochapea, con los Corralillos de Santo Domingo, donde descansan los toros la víspera de cada carrera. También se reforzará todo el sistema interior de la plaza de toros.

Los trabajos de colocación, que se extenderán durante varias semanas, han arrancado este lunes por la mañana en la zona del callejón de la plaza de toros y continuarán después en varios puntos del recorrido.

No obstante, quedarán pendientes de instalación los tramos que afectan al cierre del tráfico rodado en la zona, ya que esos espacios se instalan y retiran a diario durante las fiestas de San Fermín para que las afecciones al tráfico sean "las menores posibles".

Todos los elementos del vallado se conservan de año a año en los corrales del Gas. En cada edición, se repone en torno al 2% de los elementos de madera, como postes, puertas, tablones y burladeros, por su deterioro por el paso de los años o porque presentan algún desperfecto.