Comienza en Lerín una ronda de reuniones para coordinar la seguridad con los puntos oficiales de observación del eclipse

Primera junta de seguridad con entidades locales a propósito del eclipse del 12 de agosto. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, junto a la Delegación del Gobierno, ha iniciado este martes en Lerín una ronda de reuniones para coordinar la seguridad con los municipios que se han constituido en puntos oficiales de observación del eclipse total que podrá contemplarse en parte de Navarra el próximo 12 de agosto.

El objetivo de estos encuentros es diseñar, junto con las entidades locales, una respuesta colaborativa ante aglomeraciones y posibles situaciones de emergencia, como pueden ser incendios forestales, tormentas o vientos fuertes, entre otros, según ha informado el Ejecutivo en una nota.

Han encabezado la reunión la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo foral, Inma Jurío, la alcaldesa de la localidad, Esmeralda Masó, y el director general de Interior, Salvador Díez. A su vez, han participado representantes del Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil, de la Policía Foral, de la Guardia Civil y de la Subdirección de Urgencias de Navarra y de la Dirección Técnica de la Atención a la Urgencia Vital del Servicio Navarro de Salud.

PERÍMETRO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ACTIVA

Según ha detallado el Ejecutivo, durante el mes de agosto, especialmente en el sur de Navarra, se suelen dar altas temperaturas y baja humedad, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales. Por ello, durante la reunión se han establecido acciones de prevención para minimizar el peligro de ocasionar un fuego, como la zonificación y establecimiento de un perímetro de seguridad, por el que se acondicionarán tanto las zonas de aparcamiento, las de observación oficial y las vías de evacuación, manteniéndolas libres de matorral y pasto seco.

Asimismo, para evitar situaciones de riesgo, se aplicará de forma estricta la Orden Foral 222/2016 de regulación del uso del fuego en suelo no urbanizable para la prevención de incendios forestales, que establece la prohibición en la zona sur durante el periodo estival del uso del fuego en espacios abiertos con fines recreativos -barbacoas, camping-gas etc-.

De la misma manera, se realizará una vigilancia activa de prevención de incendios, y se controlará especialmente dónde se aparcan los vehículos, ya que los catalizadores calientes en contacto con vegetación seca son una causa común de incendios. Por ello, los parkings estarán sobre terreno pavimentado, labrado o segado a ras de suelo.

REVISAR LA METEOROLOGÍA PREVISTA

En la reunión se han repasado los consejos para los visitantes a estos puntos oficiales de observación del eclipse. Entre otros, se ha remarcado la importancia de revisar la meteorología prevista para ese día, especialmente ante el riesgo de temperaturas extremas, tormentas o vientos fuertes, para adecuar la vestimenta y equipación y conocer la infraestructura de seguridad dispuesta en el entorno elegido para ver el eclipse, la ubicación de la zona de observación, así como los puntos de refugio, vías de evacuación y puestos de atención y socorro.

Además, se recomienda acordar un punto de encuentro con las personas con las que se viaja en caso de separación y, especialmente los menores, que lleven consigo datos de contacto escritos.

También se aconseja que las personas visitantes lleven una mochila que incluya un mapa físico de la zona, con la ubicación de los servicios, así como agua, comida, pequeño botiquín, linterna, una batería de reserva y una radio FM con pilas. Se sugiere también que la ropa sea transpirable, y se haga uso de protector solar.

REUNIONES CON LOS PUNTOS OFICIALES

Durante estos meses, representantes de la Dirección General de Interior del Ejecutivo foral y de la Delegación del Gobierno mantendrán reuniones con el resto de localidades y espacios que en estos momentos se han constituido en puntos oficiales de observación: Lodosa, Peralta, Azagra, Castejón, Arguedas, Corella, Fitero, Ribaforada, Marcilla, Mendavia, Larraga, Cascante, Tudela, el parque Sendaviva y el centro de visitantes Aguilares y El Ferial, en las Bardenas.

Los puntos oficiales de observación son municipios que ponen a disposición del público general un espacio diseñado para la observación del eclipse en las mejores condiciones, que aseguran una visibilidad óptima de éste con al menos 50 segundos de duración en la fase de totalidad, así como actividades a lo largo del día, gafas para observar el eclipse y materiales didácticos, entre otros.