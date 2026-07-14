Comienza este miércoles la 3ª edición del festival internacional de arte urbano Futura Tudela

Cartel del festival Futura Tudela - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 3ª edición de Futura Tudela, festival internacional de arte urbano de periodicidad bienal, se celebra del 15 al 23 de julio en la capital ribera.

Este miércoles, de 11 a 12.30 horas, el artista Spogo inaugura el festival con una actividad dirigida a los usuarios de la Residencia Nuestra Señora de Gracia.

Además, a lo largo del día irán llegando el resto de artistas, quienes dedicarán esta primera jornada a la producción interna y revisión de materiales. A partir del jueves 16 se podrá ver a los artistas en sus respectivas localizaciones y en pleno proceso creativo.

Alegría del Prado estarán en la c/ Pedro Agramont Zaldivar, Spogo en el Pasaje Casa Cuna y Udatxo en la Plaza San Nicolás (fachada del local de los gaiteros).

Además, la artista tudelana Belén Puyo coordinará un mural participativo en c/ Verjas, que cuenta con la colaboración del área de Bienestar social del Ayuntamiento de Tudela. Este mural se realizará el sábado, 18 de julio, de 10 a 12 horas y de 18 a 20 horas. El taller está abierto a toda la ciudadanía y no hace falta contar con experiencia.