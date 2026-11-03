Comienza esta noche el traslado de tres árboles desde el Paseo de Sarasate hasta el Parque de Trinitarios

Imagen de las labores - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres árboles de gran porte ubicados en el Paseo de Sarasate se van a trasladar a partir de esta noche a su nueva ubicación en el Parque de Trinitarios, donde serán trasplantados.

Está previsto que la operación comience a las 00.30 horas y se prolongue también en la noche de mañana. Los tres ejemplares son un almez (Celtis Australis) y dos tilos (Tilia cordata) de en torno a 10-15 toneladas de peso y entre 12 y 13 metros de altura, con un diámetro de copa de 7-8 metros.

Los árboles serán trasplantados a su nueva ubicación "tras un exhaustivo estudio para determinar dónde se garantizaría mejor su supervivencia" (entre el 85 y el 95% de éxito). El traslado se producirá durante la noche, para "minimizar las afecciones en la circulación".

El trasplante se enmarca en el proyecto de reurbanización del Paseo de Sarasate, Isolíneas, redactado por Vi17 Arquitectura + OAB + OKRA, que parte de dos premisas: la creación de una plataforma única en el paseo y la conservación del arbolado existente.

Para poder facilitar los recorridos entre el Casco Viejo y el Ensanche, el proyecto contempla la apertura de varios pasos entre los parterres de arbolado: 74 de los 77 árboles del paseo central conservarán su posición original, mientras que estos 3 necesitan ser reubicados.

La nueva ubicación, en el parque de Trinitarios, ha sido escogida por su proximidad al emplazamiento original y porque "permite proteger los árboles hasta su consolidación definitiva".

TRASLADO CON LA COPA ÍNTEGRA Y CEPELLÓN DE GRANDES DIMENSIONES

Desde el pasado lunes 26 de octubre, la empresa especialista en arboricultura urbana y trasplante de ejemplares de gran porte Doctor Árbol trabaja en el paseo en las labores preparatorias para poder extraer los 3 árboles, con la copa íntegra y un cepellón de grandes dimensiones.

La primavera pasada se acometieron labores de repicado para posibilitar el trasplante de los ejemplares, que ahora se ha constatado viable en base a la adaptación radicular observada tras estos pasados meses. Las expectativas de éxito recogidas en el informe de Doctor Árbol son del 95% para el almez y del 85% para los dos tilos.

A lo largo de este martes y el miércoles se terminarán de extraer los árboles, que serán transportados de madrugada para evitar afecciones al tráfico.

El trayecto del tráiler se iniciará en el Paseo de Sarasate y recorrerá las calles Navas de Tolosa, en dirección Ciudadela, Yanguas y Miranda, girará hacia la avenida del Ejército y continuará por Cuesta de la Reina hasta la avenida de Gipuzkoa, con destino final en el Parque de Trinitarios.

El tráfico se verá afectado a medida que el convoy alcance las diferentes calles, para lo que Policía Municipal asistirá la maniobra, abriendo y cerrando al tráfico a su paso.

La maniobra se iniciará a partir de las 00.30 horas del miércoles, para no afectar al transporte urbano comarcal, que en horario diurno circula por las citadas calles, y se prevé que se complete antes de las 6 horas. El conjunto de los trabajos tiene un coste de 160.000 euros.

AVANCES EN LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN

Las obras de reurbanización en el Paseo de Sarasate y zonas aledañas continúan desarrollándose según las previsiones. En las calles Vínculo y Alhóndiga, a falta de renovar la iluminación y realizar las plantaciones, ya se puede observar el aspecto que tendrá el futuro paseo.

Las redes y la recogida neumática ya se han introducido por completo en el resto del ámbito, centrándose los trabajos en la reurbanización superficial.

Destaca el inicio de los trabajos de la apertura de pasos a través de los parterres, trabajos a los que pertenecen los trasplantes de los tres ejemplares, y que permitirán permeabilizar el paseo notablemente.