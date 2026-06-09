Comienza una nueva edición de la campaña 'Vive Tudela con bono descuento'

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Tudela, Irune García (d), acompañada de la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Juani Pantoja, presenta nueva edición de la campaña “Vive Tudela con bono descuento'. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Tudela, Irune García, acompañada de la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Juani Pantoja, ha presentado este martes una nueva edición de la campaña 'Vive Tudela con bono descuento', una iniciativa destinada a impulsar el consumo en los establecimientos de la ciudad y a apoyar al comercio local.

La campaña comenzará el jueves, 11 de junio, y contará con una dotación municipal de 25.000 euros. Desde ese día estarán disponibles para la ciudadanía 5.000 bonos descuento, que podrán descargarse gratuitamente a través de la web www.vivetudela.es.

Durante la presentación, Irune García ha destacado la importancia de esta campaña para fortalecer el comercio de proximidad y favorecer la actividad económica de la ciudad. "Se trata de una apuesta firme por nuestro comercio local, por nuestros establecimientos de proximidad y por todas las personas que cada día levantan la persiana y contribuyen a generar actividad económica, empleo y vida en nuestra ciudad", ha señalado García.

La concejala ha afirmado que "desde el Ayuntamiento entendemos que apoyar al comercio local es invertir directamente en Tudela". "Cada compra realizada en nuestros establecimientos repercute en la economía de la ciudad, fortalece el tejido empresarial y ayuda a mantener una oferta comercial diversa, cercana y de calidad. En definitiva, es una invitación a comprar en Tudela, a confiar en nuestros comercios y a seguir construyendo entre todos una ciudad más fuerte, más activa y más viva", ha concluido la concejala.

Cada persona podrá obtener un máximo de cuatro bonos semanales, por valor de 5 euros cada uno, para utilizarlos en los comercios y servicios adheridos a la campaña.

Los descuentos se aplicarán en función del importe de la compra. Para una compra mínima de 20 euros, 1 bono descuento (5 euros de descuento); para una compra mínima de 40 euros, 2 bonos descuento (10 euros de descuento); compra mínima de 60 euros, 3 bonos descuento (15 euros de descuento), y compra mínima de 80 euros, 4 bonos descuento (20 euros de descuento).

La descarga de los bonos es sencilla y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Los bonos podrán presentarse en los establecimientos tanto en formato digital, a través del teléfono móvil, como impresos en papel. Las personas que tengan dificultades para realizar el trámite de forma telemática podrán acudir a la Oficina de Comercio del Ayuntamiento de Tudela, donde recibirán asistencia para obtener sus bonos descuento. Los bonos descargados tendrán una validez de 48 horas. Para canjearlos será necesario presentar el DNI junto con una copia física o digital del bono. Además, no podrán acumularse bonos de diferentes personas y únicamente podrá utilizarlos la persona titular del mismo.